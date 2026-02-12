وزیراعظم کی صدرمملکت سے ملاقات، غزہ امن بورڈ سمیت اہم قومی و داخلی امور پر تبادلہ خیال

وزیراعظم شہباز شریف نے صدر مملکت سے ایوان صدر میں ملاقات کی جہاں دونوں جماعتوں کے اہم رہنما شریک ہوئے

خالد محمود February 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف اور صدر آصف زرداری نے غزہ امن بورڈ میں پاکستان کے نکتہ نظر سمیت اہم قومی اور داخلی سلامتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف  نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور یہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی۔

ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں دونوں جماعتوں کے مرکزی رہنما بھی موجود تھے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی معاشی اور سلامتی کی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات میں اہم قومی اور داخلی سلامتی کے امور پر بھی بات چیت کی گئی اور آزاد کشمیر کے نئے صدر کے انتخاب پر بھی مشاورت ہوئی۔

ذرائع نے بتایا کہ اس موقع پر غزہ امن بورڈ اور پاکستان کے نکتہ نظر پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Feb 12, 2026 03:51 PM |
تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

 Feb 12, 2026 04:03 PM |
نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

 Feb 12, 2026 12:31 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

Express News

عنبرین جان چیئرپرسن پیمرا مقرر

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

Express News

کراچی، نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو اغوا اور تاوان لینے والے ملزمان گرفتار، ماں، 3 بچے بازیاب

Express News

سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

Express News

اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے، سیکیورٹی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو