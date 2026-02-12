ایف آئی اے کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہیڈ آفس پر چھاپہ، اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا

ایف آئی اے کی ٹیم نے لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے ریکارڈ روم کا تالہ توڑ کر فائلیں چیک کیں اور دستاویزات قبضے میں لے لیں

آفتاب خان February 13, 2026
فوٹو ایکسپریس

ایف آئی اے،اینٹی کرپشن سرکل نے کے ایم سی ہیڈ آفس میں لینڈ ریکارڈ پر چھاپہ مار کر  زمینوں سےمتعلق ریکارڈ تحویل میں لیا۔

ذرائع کےمطابق ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کراچی کی ٹیم نے جمعرات کی دوپہرکے ایم سی ہیڈ آفس پرچھاپہ مارکارروائی کی۔

ایف آئی اے ٹیم نے میونسپل کمشنرسمیرا حسین کے دفترپہنچی، بعد ازاں  ٹیم  دوسری منزل پر واقع لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے ریکارڈ روم پہنچی، تاہم ریکارڈ روم کےدروازےپرتالہ لگا ہواتھا۔

ذرائع کے مطابق ایک ریٹائر افسرغلام غازی پردفتر کی چابی ساتھ لے جانے کا الزام ہے،غلام غازی 2 فروری کو ریٹائرڈ ہو گئےتھے۔

ایف آئی اے کی ٹیم نے اپنی نگرانی میں تالہ توڑ کرریکارڈ کوچیک کیا،ذرائع کےمطابق اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ کےحوالے سے گواہ بننےوالےکے ایم سی ملازم کوملازمت سے نکال دیا گیا۔

ذرائع کے مطابق جائیدادیں واگزار کروانے کیلئےایف آئی اے کے دو اسسٹنٹ ڈائریکٹرکی سربراہی میں اسٹاک ایکسچینج معاملے پرٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، کارروائی کےدوران چھاپہ مارٹیم نے مختلف زمینوں کا ریکارڈ تحویل میں لیا۔
