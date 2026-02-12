ایران کیساتھ مذاکرات؛ امریکا کی مشرقِ وسطیٰ میں دوسرا طیارہ بردار بیڑہ بھیجنے کی تیاری

یہ بیڑہ یو ایس ایس ابراہام لنکن (CVN-72) کے ساتھ شامل ہوگا جو جنوری کے آخر میں بحیرۂ عرب پہنچ چکا ہے

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

امریکا اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات سست روی کے ساتھ جاری ہیں تاہم فریقین نے اسے امید افزا قرار دیا ہے۔

 عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس کے باوجود امریکا نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مشرقِ وسطیٰ میں دوسرے طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعیناتی کی تیاری شروع کردی۔

امریکی میڈیا کے مطابق جنگی بیڑے ’’یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش کیریئر اسٹرائیک گروپ‘‘ کو روانگی کیلئے تیار رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔

یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش (CVN-77) ایک نیوکلیئر طاقت سے چلنے والا سپر کیریئر ہے جو اس وقت ورجینیا کے ساحل کے قریب تربیتی مشقوں میں مصروف ہے۔

حکام کے مطابق اس کے تربیتی شیڈول کو مختصر کر کے آئندہ دو ہفتوں میں ممکنہ روانگی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔

یہ جہاز نِمِٹز کلاس کا جدید ترین اور آخری طیارہ بردار بحری جہاز ہے، جس نے 2023 کے اوائل میں آٹھ ماہ پر مشتمل بڑی تعیناتی مکمل کی تھی۔

دریں اثنا فروری 2026 تک اسے دوبارہ تیز رفتار تعیناتی کیلئے ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔

ایک کیریئر اسٹرائیک گروپ کو سمندر میں ایک مکمل جنگی شہر تصور کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں اہلکار اور جدید ترین اسلحہ شامل ہوتا ہے۔

اگر یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش مشرقِ وسطیٰ پہنچتا ہے تو وہ یو ایس ایس ابراہام لنکن (CVN-72) کے ساتھ شامل ہوگا جو جنوری کے آخر میں بحیرۂ عرب پہنچ چکا ہے۔

ماہرین کے مطابق تقریباً ایک سال بعد پہلی بار ہوگا کہ دو امریکی سپر کیریئر بیک وقت خطے میں آپریشنل ہوں گے جسے ایران کیلئے واضح عسکری پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔

حالیہ ہفتوں میں آبنائے ہرمز اور بحیرۂ عرب میں امریکی اور ایرانی فورسز کے درمیان کشیدگی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ادت نارائن کی پہلی بیوی عدالت پہنچ گئیں؛ سنگین الزامات عائد

ادت نارائن کی پہلی بیوی عدالت پہنچ گئیں؛ سنگین الزامات عائد

Feb 13, 2026 12:27 AM |
عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Feb 12, 2026 09:40 PM |
مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

 Feb 12, 2026 08:49 PM |

متعلقہ

Express News

بنگلادیش انتخابات؛ خالدہ ضیا کی پارٹی کو 50 اور جماعت اسلامی کو 18 نشستوں پر برتری

Express News

متحدہ عرب امارات؛ اسکولوں میں سافٹ ڈرنکس، چاکلیٹ، آلو کے چپس پر پابندی

Express News

ایران میں انقلابی تقریبات کے دوران ’بعل دیوتا‘ کے مجسمے کو آگ لگادی گئی

Express News

42 سالہ کم جونگ اُن نے اپنا جانشین نامزد کردیا؟ حیران کن انکشاف

Express News

بنگلادیش انتخابات؛ جماعت اسلامی کے رہنما سے 75 اور بی این پی رہنما سے 15 لاکھ ٹکا برآمد

Express News

پولنگ اسٹیشن میں جماعت اسلامی کے حملے میں رہنما جاں بحق؛ بنگلادیش نیشنلسٹ پارٹی کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو