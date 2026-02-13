کراچی، لیاری میں پولیس اور رینجرز کا بڑا کومبنگ آپریشن، متعدد مشتبہ افراد گرفتار

آپریشن کے دوران ہاٹ اسپاٹ پوائنٹس، گھروں اور رہائشی ہوٹلز کی تلاشی لی گئی، حکام

اسٹاف رپورٹر February 13, 2026
کراچی:

شہر قائد کے حساس علاقے لیاری میں رات گئے سیکیورٹی اداروں نے بڑا مشترکہ کومبنگ/سرچ آپریشن کرتے ہوئے مختلف علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تھانوں منتقل کر دیا گیا۔

ترجمان ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کراچی کے مطابق آپریشن لیاری کے مختلف تھانہ جات کی حدود میں کیا گیا، جس میں پولیس اور سندھ رینجرز نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ متعلقہ ایس ایچ اوز اپنے عملے کے ہمراہ موجود رہے۔

حکام کے مطابق آپریشن کے دوران ہاٹ اسپاٹ پوائنٹس، گھروں اور رہائشی ہوٹلز کی تلاشی لی گئی جبکہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تلاش ایپ ڈیوائس کے ذریعے مشتبہ افراد کی آن دی اسپاٹ جانچ پڑتال کی گئی۔

کارروائی کے دوران کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر مزید تفتیش کے لیے تھانوں منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن اور علاقے میں امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔
