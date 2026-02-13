کراچی، سرجانی ٹاؤن میں پولیس مقابلہ، زخمی ملزم اسپتال میں دم توڑ گیا

کراچی:
شہر قائد کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پولیس مقابلے کے دوران زخمی ہونے والا ملزم دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گیا۔
ترجمان کراچی پولیس کے مطابق سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر سیون سی میں پولیس اور ملزم کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ ملزم کی شناخت جلیل کے نام سے ہوئی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ملزم کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دورانِ علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
ترجمان کے مطابق ملزم کے قبضے سے پستول اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی ہے جبکہ مقابلے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔