کراچی؛ گھر میں ڈاکوؤں کی پراسرار فائرنگ سے 16سالہ لڑکا جاں بحق، قتل معمہ اختیار کرگیا

نجی سوسائٹی کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے گھر والوں کا بیان مشکوک ہوگیا

اسٹاف رپورٹر February 13, 2026
کراچی:

سائٹ سپرہائی وے اسکیم 33 نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ڈاکوؤں کی پراسرار فائرنگ سے نوجوان لڑکا جاں بحق ہوگیا تاہم نوجوان کا قتل معمہ اختیار کر گیا، سوسائٹی کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے گھر والوں کا بیان مشکوک ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق سائٹ سپرہائی وے کے علاقے میرٹھ سوسائٹی اسکیم 33 میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 16 سالہ لڑکا جاں بحق ہوگیا، جاں بحق ہونے والے لڑکے کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے لڑکے کی شناخت 16 سالہ ایان ولد عمران کے نام سے کی گئی، واقعہ ذاتی رنجش کا شاخسانہ لگتا ہے، مقتول ایان کو سامنے سے پیٹ میں ایک گولی لگی ہے۔

پولیس کے مطابق ایس ایچ او سائٹ سپر ہائی وے موقع پر پہنچ گئے تھے، مزکورہ سوسائٹی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، ڈاکوؤں کا سوسائٹی میں اس طرح داخل ہونا اور پھر واردات کر کے وہاں سے نکلنا بظاہر مشکل دکھائی دے رہا ہے تاہم تحقیقات کر رہے ہیں۔

Express News

کراچی؛ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ، گھر میں فائرنگ سے خاتون سمیت 3افراد جاں بحق

مقتول کے رشتے دار نے بتایا کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب نامعلوم ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر لوٹ مار شروع کر دی، ایان جو اپنے کمرے میں آن لائن اسٹڈی کرتے کرتے سو گیا تھا اس کی اچانک آنکھ کھل گئی جس پر ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے ایان ڈاکوؤں کی گولی لگنے سے جاں بحق ہوگیا۔

مقتول کے گھر والوں نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا جبکہ پولیس کو بھی گھر والوں نے واقعے کی اطلاع نہیں دی تھی۔

پولیس خفیہ اطلاع پر موقع پر پہنچی تھی جبکہ گھر والوں نے پولیس کو بھی ڈکیتی کے دوران واقعہ پیش آنے کا بتایا ہے، تاہم پولیس معمہ سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔
