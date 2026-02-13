ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: زمبابوے اور آئرلینڈ اہم کھلاڑیوں سے محروم

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں زمبابوے اور آئرلینڈ کو اہم کھلاڑیوں کی انجری کے باعث بڑا دھچکا لگا ہے۔
تفصیلات کے مطابق زمبابوے کے تجربہ کار وکٹ کیپر بلے باز برینڈن ٹیلر ہیم اسٹرنگ انجری کے سبب ٹورنامنٹ کے بقیہ میچز سے باہر ہو گئے ہیں۔
کپتان سکندر رضا نے آسٹریلیا کے خلاف کولمبو میں میچ سے قبل ان کے ایونٹ سے باہر ہونے کی تصدیق کی۔
40 سالہ ٹیلر کو عمان کے خلاف پہلے میچ کے دوران انجری ہوئی تھی، جہاں وہ 31 رنز بنا کر ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے تھے۔
زمبابوے نے تاحال ان کے متبادل کھلاڑی کا اعلان نہیں کیا ہے۔
دوسری جانب آئرلینڈ کے کپتان پال اسٹرلنگ گھٹنے کی انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔
انہیں آسٹریلیا کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کے دوران چوٹ لگی تھی۔
اسٹرلنگ کی جگہ 20 سالہ بلے باز سیم ٹاپنگ کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے جو عمان اور زمبابوے کے خلاف گروپ میچز میں ٹیم کا حصہ ہوں گے۔