پشاور:
پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل وقاص اکرم شیخ نے کہا ہے کہ پارٹی کی قیادت کسی بھی وقت اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دے سکتی ہے۔
پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ آج کا دن پی ٹی آئی کے لئے بڑا اہم دن ہے، بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے سلمان صفدر کی رپورٹ سے قوم پریشان اور سراپا احتجاج ہے۔
انہوں نے کہا کہ آنکھ کے معائنے کے دوران فیملی کی عدم موجودگی سے تکلیف پہنچی ہے اور کتابوں کے حوالے سے ڈاکٹرز کی رائے لینے کی بات سے بھی تکلیف پہنچی ہے، 24 گھنٹے ہونے کے باوجود عدالت نے کوئی تحریری حکم نامہ جاری نہیں کیا۔
شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ آنکھ کے علاج کے دوران اہلخانہ کی موجودگی ضروری ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے تکلیف پہنچنے کے باوجود فیصلہ قبول ہے۔ یہ ایک ناقابل سزا جرم ہے جس کی سزا صوبائی اور وفاقی حکومت کو ضرور ملے گی۔
انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے صحت کارڈ کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو صحت سہولیات دیں لیکن بانی پی ٹی آئی کو تین ماہ تک آنکھ کے قطروں پر رکھا گیا، یہ سب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بلکہ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا فوری طور پر ذاتی معالج سے علاج کروایا جائے اور وزیر جیل خانہ جات کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔
شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بینائی ختم ہونے کی ذمہ دار یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ایک جیلر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ایک سابق وزیراعظم کا علاج نہ کروائے۔ کیا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لے جانے کے بعد وہاں داخل نہیں کروایا جا سکت، یہ حکومت اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔
انکا کہنا تھا کہ آج ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے اور قوم نماز جمعہ میں بانی پی ٹی آئی کے لیے دعا کرے، یہ حکمران ایک عذاب کی صورت میں عوام پر مسلط ہو چکے ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی نواز شریف کی طرح عوام کو انگوٹھا دکھا کر جانے والے نہیں۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں تمام اراکین نے شدید ردعمل کا اظہار کیا اور امید ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ جلد جاری ہوگا۔
کے پی حکومت بانی پی ٹی آئی کی تصویر کی مرہون منت ہے، بانی پی ٹی آئی کی تکلیف پر صوبے کے عوام کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی بھی وقت اسلام آباد مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ کور کمیٹی اجلاس میں اراکین نے اسلام آباد مارچ کی رائے بھی دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے کسی رکن کو کوئی شکایت نہیں۔