ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: دہلی اسٹیڈیم میں کولڈ ڈرنک کی وائرل ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی

وائرل ویڈیو نیدرلینڈز اور نمیبیا کے درمیان میچ کے دوران سامنے آئی تھی

اسپورٹس ڈیسک February 13, 2026
دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کولڈ ڈرنک کی وائرل ویڈیو کی حققیت سامنے آگئی۔

بھارت میڈیا رپورٹس کے مطابق دہلی کرکٹ باڈی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے دوران حفظانِ صحت کی خلاف ورزی کی تردید کردی ہے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں بچی ہوئی کولڈ ڈرنکس کو واپس بوتلوں میں بھرتے دیکھا جاسکتا ہے جس پر صارفین نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ دوبارہ بیچی جائے گی۔

ویڈیو نیدرلینڈز اور نمیبیا کے درمیان میچ کے دوران سامنے آئی تھی۔

اب وائرل ویڈیو پرردعمل میں دہلی کرکٹ باڈی کا کہنا ہے کہ بچی ہوئی کولڈ ڈرنکس کو ضائع کرنے کے لیے بوتلوں میں واپس ڈالا گیا۔

ایسوسی ایشن کے مطابق بوتلوں کو بعد میں ذمہ داری سے ٹھکانے لگایا گیا۔
