سندھ ہائیکورٹ کا نارتھ کراچی میں ابراہیم گوٹھ کی مسماری روکنے کا حکم

عدالت نے کے ڈی اے و دیگر کو نوٹس جاری کرتے جواب طلب کرلیا

کورٹ رپورٹر February 13, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے نارتھ کراچی میں ابراہیم گوٹھ کو مسمار کرنے سے روکتے ہوئے کے ڈی اے و دیگر کو نوٹس جاری کر دیئے۔

ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو نارتھ کراچی میں ابراہیم گوٹھ کو مسمار کرنے کیخلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواستگزار کے وکیل نے موقف دیا کہ ہمارا گوٹھ 70 سال پرانا ہے۔ کے ڈی اے نے رہائشیوں کو گھر خالی کرانے کا نوٹس بھیجا گیا۔

عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس متعلق دیگر درخواستیں بھی زیر سماعت ہیں۔ درخواستگزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اس متعلق عدالت نے پہلے بھی آرڈر جاری کیئے ہوئے ہیں۔

عدالت نے کے ڈی اے و دیگر کو نوٹس جاری کرتے جواب طلب کرلیا۔ عدالت نے کے ڈی اے حکام کو رہائشوں کیخلاف کارروائی سے روک دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

 Feb 13, 2026 04:42 PM |
سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

 Feb 13, 2026 03:06 PM |
کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

 Feb 13, 2026 11:42 AM |

متعلقہ

Express News

ایف آئی اے کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہیڈ آفس پر چھاپہ، اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا

Express News

کراچی کی اہم شاہراہوں سے کچرا کنڈیاں ختم کرنے کا فیصلہ

Express News

کشمیری سمجھتے ہیں پاکستان اور کشمیر کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا، امیرمقام

Express News

عمران خان کے علاج اور ملاقات تک اپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کل سے دھرنا دینے کا فیصلہ

Express News

وزیراعلی پنجاب تک براہ راست تجاویز پہنچانے کیلئے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل قائم

Express News

’کام کرتی ہوں نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی‘، مریم نواز کی زبان پھسل گئی، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو