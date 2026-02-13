عامر سہیل کا ایشون کی عثمان طارق سے متعلق وائرل ویڈیو پر ردعمل

وکٹ سے ہٹ جانا کوئی طریقہ نہیں، ان چیزوں کے بجائے یہ سوچیں کہ اس کا سامنا کیسے کرنا ہے، عامر سہیل

اسپورٹس ڈیسک February 13, 2026
سابق قومی ٹیسٹ کرکٹر اور مایہ ناز کمنٹیٹر عامر سہیل کا ایشون کی عثمان طارق سے متعلق وائرل ویڈیو پر ردعمل سامنے آگیا۔

عامر سہیل نے عثمان طارق کے بولنگ ایکشن کے حوالے سے بھارتی اسپنر روی چندرن ایشون کے حالیہ دعویٰ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے غیر عملی قرار دے دیا ہے۔

روی چندرن ایشون نے عثمان طارق کے منفرد اور رک کر گیند کرنے کے انداز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ بولر گیند پھینکنے سے قبل ایک غیر معمولی وقفہ لیتا ہے، اس لیے بیٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ سمجھ کر کریز سے ہٹ جائے کہ شاید بولر رک گیا ہے اور گیند نہیں کرائے گا۔

عامر سہیل نے اس موقف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے واضح کیا کہ اگر بولر کے ہاتھ سے گیند نکل چکی ہے تو پھر بیٹر کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا اور اسے ہر صورت گیند کا سامنا کرنا ہوگا، ورنہ امپائر بولر کے حق میں فیصلہ دے گا۔

انہوں نے قوانین کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ گیند ڈلیور ہونے سے پہلے بیٹر کو ہٹنے کا حق ہے، لیکن بالکل اسی طرح بولر کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر بیٹر اپنا گارڈ تبدیل کرے یا پوزیشن بدلے تو وہ گیند نہ پھینکے۔

عامر سہیل نے سوال اٹھایا کہ کھیل کے دوران ایک بیٹر کتنی بار پیچھے ہٹے گا؟

ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ آخر کار آپ کو میچ کھیلنا ہے، اس لیے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے ایکشن کے خلاف بیٹنگ کیسے کرنی ہے۔

عامر سہیل نے مزید کہا کہ عثمان طارق کا ایکشن امپائرز کے لیے ایک بڑا سردرد تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن بیٹر اسے کھیل سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں بنا سکتے، بلکہ انہیں اس چیلنج سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ 

 
ہمارے ساتھ شامل ہوں

