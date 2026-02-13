الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان نیشنل پارٹی (بی این پی) مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کی خالی کردہ قومی اسمبلی کی سیٹ پر ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کردیا۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بلوچستان میں قومی اسمبلی کے حلقے این اے-256 خضدار میں ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کیا جس کے مطابق پولنگ 5 اپریل کو ہوگی۔
خضدار میں ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی 20 فروری سے 24 فروری تک جمع ہوں گے۔
واضح رہے کہ سردار اختر مینگل نے ستمبر 2024 میں قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا تاہم اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کا استعفیٰ دو روز قبل منظور کیا تھا۔