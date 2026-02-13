اخترمینگل کی خالی کردہ قومی اسمبلی کی سیٹ پر ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری

سردار اختر مینگل نے ستمبر 2024 میں قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا

آمنہ علی February 13, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان نیشنل پارٹی (بی این پی) مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کی خالی کردہ قومی اسمبلی کی سیٹ پر ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کردیا۔

الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بلوچستان میں قومی اسمبلی کے حلقے این اے-256 خضدار میں ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کیا جس کے مطابق پولنگ 5 اپریل کو ہوگی۔

خضدار میں ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی 20 فروری سے 24 فروری تک جمع ہوں گے۔

واضح رہے کہ سردار اختر مینگل نے ستمبر 2024 میں قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا تاہم اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کا استعفیٰ دو روز قبل منظور کیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نک جوناس سے علیحدگی کی افواہوں پر پریانکا چوپڑا کا دو ٹوک موقف

نک جوناس سے علیحدگی کی افواہوں پر پریانکا چوپڑا کا دو ٹوک موقف

 Feb 13, 2026 07:27 PM |
فلپائن کی فوڈ انفلوئنسر کی پراسرار موت، کیا وجہ ’’ڈیول کریب‘‘ ہے؟

فلپائن کی فوڈ انفلوئنسر کی پراسرار موت، کیا وجہ ’’ڈیول کریب‘‘ ہے؟

 Feb 13, 2026 06:32 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی چھپ کر ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی چھپ کر ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل

 Feb 13, 2026 07:38 PM |

متعلقہ

Express News

ایف آئی اے کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہیڈ آفس پر چھاپہ، اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا

Express News

کراچی کی اہم شاہراہوں سے کچرا کنڈیاں ختم کرنے کا فیصلہ

Express News

کشمیری سمجھتے ہیں پاکستان اور کشمیر کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا، امیرمقام

Express News

عمران خان کے علاج اور ملاقات تک اپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کل سے دھرنا دینے کا فیصلہ

Express News

وزیراعلی پنجاب تک براہ راست تجاویز پہنچانے کیلئے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل قائم

Express News

’کام کرتی ہوں نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی‘، مریم نواز کی زبان پھسل گئی، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو