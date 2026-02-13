کینیا کا صومالیہ کے ساتھ سرحد 15 سال بعد دوبارہ کھولنے کا اعلان

الشباب کے صومالیہ سے کینیا پر حملوں کے باعث 2011 میں سرحد بند کردی گئی تھی

ویب ڈیسک February 13, 2026
facebook whatsup
2011
کینیا نے 2011 میں الشباب کے حملوں کے پیش نظر صومالیہ کی سرحد بند کردی تھی

کینیا کے صومالیہ کی سرحد کھولنے کے اعلان کے بعد دو طرفہ آمد و رفت اپریل سے شروع ہوجائے گی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کینیا نے صومالیہ کے ساتھ سرحدوں کو 2011 میں الشباب نامی شدت پسند گروپ کے حملوں کے باعث بند کردی تھی۔

تاہم اب کینیا کے صدر ولیم روٹو نے اعلان کیا ہے کہ صومالیہ کے ساتھ سرحد کو 15 سال کی بندش کے بعد دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔

انھوں نے یہ بھی بتایا کہ اپریل سے سرحدی راستے کے ذرہعے دو طرفہ تجارتی اور سفری آمد و رفت بھی شروع ہوجائے گی۔

یاد رہے کہ کینیا اور صومالیہ کے درمیان حالیہ مہینوں میں ہی سیکیورٹی تعاون، انٹیلی جنس شیئرنگ اور سرحدی نگرانی بہتر بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔

کینیا نے امکان ظاہر کیا ہے کہ سرحد کھولنے سے قانونی تجارت، انسانی نقل و حرکت اور علاقائی استحکام کو فروغ ملے گا۔

قبل ازیں دونوں ممالک کے درمیان مویشیوں، زرعی اجناس اور دیگر اشیا کی تجارت تاریخی طور پر اہم رہی ہے۔

الشباب کی کارروائیاں اور حملے

شدت پسند تنظیم الشباب نے صومالیہ سے کینیا پر متعدد حملے کیے ہیں جن میں 2013 میں نیروبی کے ویسٹ گیٹ شاپنگ مال پر حملے میں 67 افراد جبکہ 2015 میں مشرقی کینیا کی گاریسا یونیورسٹی پر حملے میں 148 افراد جان سے گئے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ سرحد کھولنے کے فیصلے پر سیکیورٹی خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور سرحدی گزرگاہوں پر سخت چیکنگ، رجسٹریشن نظام اور جدید نگرانی کے آلات نصب کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی سپر اسٹار نے پُرتعیش تقریب میں اپنے جڑواں بچوں کے ناموں کا اعلان کردیا

بھارتی سپر اسٹار نے پُرتعیش تقریب میں اپنے جڑواں بچوں کے ناموں کا اعلان کردیا

 Feb 14, 2026 12:16 AM |
بھٹو کی سزا کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی پھانسی کا معلوم ہوگیا تھا، سینئر اداکار کا انکشاف

بھٹو کی سزا کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی پھانسی کا معلوم ہوگیا تھا، سینئر اداکار کا انکشاف

 Feb 13, 2026 11:52 PM |
نک جوناس سے علیحدگی کی افواہوں پر پریانکا چوپڑا کا دو ٹوک موقف

نک جوناس سے علیحدگی کی افواہوں پر پریانکا چوپڑا کا دو ٹوک موقف

 Feb 13, 2026 07:27 PM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد خودکش دھماکے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی شدید مذمت

Express News

بنگلادیش کا وہ حلقہ جہاں خواتین نے 56 برس بعد ووٹ کاسٹ کیا

Express News

ٹرمپ نے اوباما دور کا فیصلہ منسوخ کردیا؛ پاکستان اور دیگر ممالک کو کیا نقصان ہوگا؟

Express News

عُمان زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اُٹھا؛ شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی

Express News

بہن کو کیوں ڈانٹا؛ 18 سالہ طالبعلم نے خاتون پرنسپل کو گولی مار کر قتل کردیا

Express News

اسرائیل کے حامی منہ تکتے رہ گئے؛ برطانوی عدالت میں فلسطینیوں کی بڑی کامیابی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو