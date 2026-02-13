کراچی؛ بلدیہ مواچھ گوٹھ میں لکڑی کے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پالیا گیا

تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی

اسٹاف رپورٹر February 14, 2026
کراچی کے علاقے بلدیہ مواچھ گوٹھ کے قریب واقع لکڑی کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔

ریسکیو حکام کے مطابق ابتدائی طور پر فائر برگیڈ کی ایک گاڑی آگ بجھانے میں مصروف رہی جبکہ بعد ازاں مزید گاڑیاں طلب کرلی گئیں۔ آگ بجھانے کے عمل میں مجموعی طور پر 3 فائر ٹینڈرز نے حصہ لیا۔

ترجمان ریسکیو 1122کے مطابق بروقت کارروائی کے باعث آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا گیا اور اسے کنٹرول کرلیا گیا ۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے تاکہ دوبارہ بھڑکنے کے خدشے کو ختم کیا جاسکے۔

تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی جبکہ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔

 
