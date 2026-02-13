پچھلے سال دوران جنگ اسرائیل اور امریکا کے جنگی طیارے ایران کی فضا میں اس سوچ پر دندناتے پھرتے ٹارگٹوں پہ بے دریغ بم پھینکتے رہے تھے کہ ایرانی دفاع ان کی شناخت کا کوئی طاقتور ریڈار سسٹم نہیں رکھتا،لہذاٰ اب ایران نے چین سے جدید ترین اور طویل فاصلے تک نظر رکھنے والے ریڈار سسٹم ’’YLC-8B‘‘حاصل کر کے اپنا فضائی دفاع خاطر خواہ مضبوط بنا لیا ہے۔
یہ ریڈار500 کلومیٹر دور اڑتے جنگی طیارے کو شناخت کر سکتا ہے جبکہ 700 کلومیٹر کی دوری پر اڑتا میزائل دکھائی دیتا ہے،یہ اسٹیلتھ طیارے بھی شناخت کر لیتا ہے۔
ریڈار چین کے سرکاری ادارے،نانجنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرونکس ٹیکنالوجی کا تیار کردہ ہے جس نے جے ایف۔17 میں نصب ریڈار،KLJ-7 بھی ایجاد کر رکھا ہے۔