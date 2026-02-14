گڈاپ کاٹھور ٹریفک حادثہ، جاں بحق 12 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا

جاں بحق افراد کوٹری سے کراچی شادی کی تقریب میں آئے تھے اور واپسی پرحادثہ پیش آیا، لواحقین کی میڈیا سے گفتگو

شاہ میر خان February 14, 2026
گڈاپ کاٹھور پر ایک شدید ٹریفک حادثہ پیش آیا، جس میں 12 افراد جاں بحق اور 6 سے زائد زخمی ہوگئے۔ حادثہ ایک آئل ٹینکر کے ساتھ ٹکرانے کے نتیجے میں ہوا جس کے دوران آئل ٹینکر کا ڈرائیور بھی جان کی بازی ہار گیا۔

جاں بحق افراد کے لواحقین نے میڈیا سے گفتگو  کرتے ہوئے بتایا کہ جاں بحق افراد کوٹری سے کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاون شادی کی تقریب میں آئے تھے اور شادی کی تقریب سے واپسی پرحادثہ پیش آیا۔

پولیس کے مطابق واقعے میں جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان اور محسود قبائل سے تھا۔ حادثے کے بعد پولیس اور ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور ضابطے کی کارروائی کے بعد میتیں حیدرآباد، کوٹری روانہ کی گئیں اور وہی ان کی تدفین کی جائے گی۔

 
