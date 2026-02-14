کراچی:
سپر ہائی وے پر کاٹھور کے قریب پیش آنے والے خوفناک ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والا ایک اور کمسن بچہ دوران علاج دم توڑ گیا، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر 13 تک جاں پہنچی جبکہ 5 افراد تاحال اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
ایدھی حکام کے مطابق اسپتال میں زیر علاج زخمی بچوں میں شامل تین سالہ عمران جانبر نہ ہوسکا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق بچے کی شناخت 3 سالہ عمران ولد عامر کے نام سے کرلی گئی ہے۔
جاں بحق بچے کے علاوہ دیگر تمام 12 کی میتیں ایدھی سرد خانے پہنچا دی گئیں۔ جہاں اہل خانہ نے میڈیا سے بات کرے ہوئے حکام سے مطالبہ کیا کہ ایسے حادثات کے سد باب کیلئے اقدامات کئے جائیں تاکہ کسی اور کا گھر اجڑنے سے بچ سکے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ بد قسمت خاندان کے متاثرہ افراد شادی کی تقریب سے واپس جارہے تھے۔ متاثرہ خاندان کا تعلق کوٹری سے تھا جو کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں شادی میں شرکت کے بعد واپس لوٹ رہا تھا کہ تیز رفتار آئل ٹینکر کے سبب حادثے کا شکار ہوگئے۔
حادثے کے نتیجے میں 12 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 6 سے زائد زخمی ہوگئے تھے، بعدازاں ایک اور بچے کے دم توڑ جانے سے اموات میں اضافہ ہوگیا۔ واقعے میں آئل ٹینکر ڈرائیور بھی جان کی بازی ہار گیا۔
پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق محسود قبائل سے تھا۔ اہل خانہ کے مطابق میتیں حیدرآباد اور کوٹری آج ہی روانہ کی جائیں گی جہاں ان کی تدفین کی جائے گی۔