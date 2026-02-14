کراچی؛ اورنگی ٹاؤن میں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ، نابینا شخص جاں بحق 

مقتول نابینا تھا اور بچوں کو دن بھر قرآن شریف پڑھاتا تھا

اسٹاف رپورٹر February 14, 2026
کراچی:

 اورنگی ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نابینا شخص جاں بحق ہوگیا۔

پولیس کے مطابق واقعہ ضلع ویسٹ کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 13 سی میں شاداب گراؤنڈ کے قریب پیش آیا، جہاں نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کرکے 40 سالہ دانش ولد امیر حسین کو قتل کردیا۔

Express News

کراچی؛ گھر میں ڈاکوؤں کی پراسرار فائرنگ سے 16سالہ لڑکا جاں بحق، قتل معمہ اختیار کرگیا

Express News

کراچی؛ بیٹی کے تنازع پر فائرنگ، میاں بیوی اور بیٹا قتل، خاتون زخمی

ایس ایچ او اورنگی ٹاؤن کے مطابق مقتول نابینا تھا، ابتدائی تحقیقات میں واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں دانش موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیےعباسی شہید  اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مقتول کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مقتول نابینا تھا اور بچوں کو دن بھر قرآن شریف پڑھاتا تھا۔ تاہم پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد جمع کرکے مزید تفتیش شروع کردی ہے۔
