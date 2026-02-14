پاک بھارت میچ میں شائقین کی توقعات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بابر اعظم

اپنے جونیئرز کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ پراعتماد رہو اور ٹینشن نہیں لو، بابر اعظم

اسپورٹس ڈیسک February 14, 2026
قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز بابر اعظم کا کہنا ہے کہ پاک بھارت میچ میں شائقین کی توقعات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔

کرک انفو کو دیے گئے انٹرویو میں بابر اعظم کا کہنا تھا کہ صرف پاکستان اور بھارت کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے شائقین کی نگاہیں اس میچ پر مرکوز ہوتی ہیں۔

بابر اعظم کا کہنا تھا میں کئی پاک بھارت میچز کا حصہ رہا ہوں تو یہی سیکھا ہے کہ میدان سے باہر ہونے والی باتوں پر دھیان نہ دیں اور بلکل ریلیکس رہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف میچ کا اپنا ایک جوش ہوتا ہے لیکن اپنے جونیئرز کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جتنا پراعتماد رہو گے اور ٹینشن نہیں لو گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔

واضح رہے کہ بابر اعظم 2017 کی چیمپئنز ٹرافی سے اب تک بھارت کے خلاف کئی میچز میں حصہ لے چکے ہیں۔

چیمپئنز ٹرافی 2017 کے فائنل اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2021 میں بھارت کو بدترین شکست دینے میں بابر اعظم کا بھی اہم کردار رہا ہے۔
