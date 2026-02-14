ٹی 20 ورلڈ کپ: انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دیدی

انگلش ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تاریخ میں آج تک کسی یورپی ٹیم کو شکست نہیں دے سکی ہے

اسپورٹس ڈیسک February 14, 2026
ٹی 20 ورلڈ کپ کے 23 ویں گروپ میچ میں انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دیدی۔

کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے 153 رنز کا ہدف پانچ وکٹوں کے نقصان پر 19 ویں اوور میں حاصل کرلیا۔

قبل ازیں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر اسکاٹ لینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔

اسکاٹش ٹیم 19.4 اوورز میں 152 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگئی۔ کپتان رچی بیرنگٹن 49 اور مائیکل جونز 33 رنز بناکر نمایاں رہے۔

انگلینڈ کی جانب سے عادل رشید نے 3، جوفرا آرچر اور لیام ڈوسن نے 2،2 جبکہ سیم کرن اور جیمی اوورٹن نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

واضح رہے کہ انگلش ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تاریخ میں پہلی بار کسی یورپی ٹیم کو شکست  دینے میں کامیاب ہوئی۔
