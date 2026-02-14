اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

بنگلادیش میں ہونے والے الیکشن میں بی این پی نے میدان مارلیا جب کہ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر رہی

ویب ڈیسک February 14, 2026
جاوید اختر نے بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست کو خوش آئند قرار دیا

بھارت کے عالمی شہرت یافتہ شاعر، نغمہ نگار اور فلم ساز جاوید اختر نے بنگلادیش کے حالیہ انتخابات میں جماعت اسلامی کی شکست پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔

جاوید اختر نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بنگلادیش میں ہونے والے حالیہ الیکشن میں جماعت اسلامی کی شکست کو خوش آئند قرار دیا۔

انھوں نے مزید لکھا کہ دائیں بازو کی سیاست کی نمائندہ سمجھی جانے والی جماعتِ اسلامی کی الیکشن میں شکست اس بات کی علامت ہے کہ بنگلادیش کی اکثریت مبینہ طور پر اقلیتوں کے خلاف فرقہ وارانہ رویے کی حمایت نہیں کرتی۔

جاوید اختر کا کہنا تھا کہ الیکشن میں جماعت اسلامی کی اس شکست سے اس تاثر کی نفی ہوجاتی ہے کہ بنگلادیشی عوام مذہبی بنیادوں پر سیاست یا اقلیتوں کے خلاف تعصب کو قبول کرتے ہیں۔

جاوید اختر کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف آرا سامنے آئیں، جہاں بعض صارفین نے ان کے مؤقف کی حمایت کی جبکہ کچھ نے اسے سیاسی معاملے میں مداخلت قرار دیا۔

سوشل میڈیا صارفین نے جاوید اختر کو اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فلم سازوں کو سیاست سے دور ہی رہنا چاہیئے۔ یہ ان کا میدان نہیں ہے۔

 
Feb 14, 2026 10:57 PM
