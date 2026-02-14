جماعت اسلامی کے کامیاب امیدوار مخالف امیدوار کی ماں سے لپٹ کر رو پڑے؟ ویڈیو وائرل

جماعت اسلامی کے بیرسٹر احمد بن قاسم نے بی این پی امیدوار سنجیدہ اختر کو شکست دی تھی

ویب ڈیسک February 14, 2026
facebook whatsup
جماعت اسلامی کے کامیاب امیدوار کی مخالف امیدوار کے گھر آمد؛ رو پڑے

ڈھاکا کی ایک نشست سے کامیاب جماعت اسلامی کے امیدوار بیرسٹر احمد بن قاسم ارمان نے اپنی حریف بی این پی امیدوار سنجیدہ اختر کے گھر پہنچ گئے جہاں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بیرسٹر احمد بن قاسم کے والد میر قاسم علی جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما تھے جنھیں 2016 میں حسینہ واجد نے پھانسی دی تھی۔

خود احمد بن قاسم کو بھی ان کے گھر سے اغوا کرکے 8 سال تک لاپتہ رکھا گیا تھا اور حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے بعد رہائی ملی تھی۔

اسی حلقے سے بی این پی کی امیدوار سنجیدہ اختر تھیں جن کی والدہ حاضرہ خاتون نے حسینہ واجد کے دور میں اپنے بیٹے کے لاپتا ہونے پر "مایر داک" (ماں کی آواز) نامی تحریک چلائی تھی۔

اس تحریک کا مقصد حسینہ واجد کے دور میں جبری طور پر لاپتا کیے جانے والے سیاسی کارکنان کی بازیابی کے لیے آواز اُٹھانا تھا۔

اس جدوجہد کے دوران ان کے اپنے بیٹے ساجد الاسلام ثمن جو 2013 سے لاپتا تھے تاحال گھر نہ لوٹے لیکن انھوں نے ہمت نہ ہاری۔

جس پر بنگلادیش نیشلسٹ پارٹی نے ان کی بیٹی کو لاپتا بیٹے کے بدلے ٹکٹ دیا تھا تاہم وہ جماعت اسلامی کے امیدوار سے ہار گئیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جماعت اسلامی کامیاب امیدوار احمد بن قاسم لاپتا ہونے کا درد سمجھتے ہیں اور اپنے باپ کو پھانسی چڑھتا بھی دیکھ چکے ہیں۔

اس لیے اپنی کامیابی کے فوری بعد سنجیدہ اختر کے گھر گئے اور لاپتا افراد کی آواز اُٹھانے والی ان کی ماں کو خراج تحسین پیش کیا۔

 

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

Feb 14, 2026 10:57 PM |
ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

 Feb 14, 2026 08:04 PM |
جیل میں قید بالی ووڈ اداکار سے کیا غلطی ہوئی؟ نامور ہدایتکار نے سب بتادیا

جیل میں قید بالی ووڈ اداکار سے کیا غلطی ہوئی؟ نامور ہدایتکار نے سب بتادیا

 Feb 14, 2026 02:21 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت میں ریاضی کا پرچہ خراب ہونے پر طالبہ نے چھت سے لٹک کر خودکشی کرلی

Express News

جنسی اسکینڈل؛ اپیسٹین کی مساج گرل چیئرمین ڈی پی ورلڈ کے استعفے کا باعث بنی؟

Express News

خوش آمدید رمضان؛ برقی قمقموں سے سجاوٹ؛ گلیاں سج گئیں؛ سعودی عرب کا بڑا اعلان

Express News

غزہ کا بدلہ؛ برطانیہ کی یہودی آبادی میں قتل عام کا منصوبہ؛ ملزمان کو سزائیں

Express News

یوٹیوبر نے لاکھوں روپے مالیت کا اسٹوڈیو جلا دیا، خودسوزی کی کوشش

Express News

بی این پی کی جانب سے تہنیتی پیغام پر صدر آصف علی زرداری کا شکریہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو