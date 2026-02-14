ناجائز تعلقات کو چھپانے کیلیے سفاک ماں کا اپنے دو بچوں کا بیدردی سے قتل؛ ہولناک کہانی

سفاک ماں نے بچوں کو چوہے مار دوا کھانے میں ملا کر کھلادی

ویب ڈیسک February 15, 2026
بھارت میں ماں نے ناجائز تعلقات برقرار رکھنے کیلیے اپنے دو بچوں کو قتل کردیا

بھارتی ریاست پنجاب میں ہونے والی قتل کی ایک ہولناک واردات نے پورے علاقے میں خوف و ہراس اور اضطراب میں مبتلا کرکے رکھ دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی ریاست پنجاب کے ضلع بتھنڈا میں ایک خاتون کو اپنے دو بچوں کو زہر دیکر قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔

سفاک ماں نے اپنی 8 سالہ بیٹی اور 6 سالہ بیٹے کو کھانے میں چوہے مار دوا ملا کر کھلایا جس سے دونوں پُراسرار حالت میں انتقال کرگئے تھے۔

دونوں بچوں کی اچانک اموات پر اہلِ علاقہ کو شُبہ ہوا اور انھوں نے ہفتے کی صبح مقامی تھانے میں مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔

جس پر پولیس افسر منوج کمار نے بالآخر قتل کی اس دل دہلا دینے والے کیس کو حل کرلیا۔

ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ کے ایک شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس سے بچے واقف ہوچکے تھے اور خاتون اسے چھپانا چاہتی تھی۔

تحقیقات کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا اس سفاکانہ قتل میں ملزمہ کی بہن اور گاؤں کا ایک شخص لکھی سنگھ بھی شریک تھا۔

پولیس نے جسّی کور اور اس کی بہن موٹو کور کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ تیسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔

 
