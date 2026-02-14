ٹی 20 ورلڈ کپ، کولمبو میں میدان سج گیا، روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج آمنے سامنے

اسپن ہتھیاروں سے ایک دوسرے کو قابو کرنے کی کوشش ہوگی

سلیم خالق February 15, 2026
facebook whatsup
کولمبو:

کولمبو میں کرکٹ کا میدان جنگ سج گیا، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں پاک بھارت مقابلہ آج ہوگا، دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے آستینیں چڑھا لیں، سازگار کنڈیشنز میں اسپن ہتھیاروں سے ایک دوسرے کو قابو کرنے کی کوشش ہوگی۔

پاکستانی اسپنر عثمان طارق بھارتیوں کے اعصاب پر سوار ہیں، ناکام سائیڈ کے پاس بھی آخری میچ جیت کر اگلے مرحلے میں جگہ بنانے کا موقع ہوگا، میچ کیلیے سکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، ٹیموں کے ساتھ سائے کی طرح اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ 

تمام ٹکٹ پہلے ہی بک چکے تھے،اب بلیک میں فروخت جاری ہے، بڑی تعداد میں بھارتی اور پاکستانی شائقین کی دنیا بھر سے آمد نے سری لنکا کی ٹورزم کو مزید بڑھا دیا،ادھر آسمان پر سیاہ بادل بدستور ڈرانے کیلیے موجود ہیں۔

اتوار کو بارش کی پیشگوئی پہلے ہی ہو چکی،گزشتہ روز دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی۔

تفصیلات کے مطابق ورلڈکپ میں روایتی حریفوں کا مقابلہ ہمیشہ ہی سب سے زیادہ خاص ہوتا ہے،البتہ اس بار پہلے پاکستان کی جانب سے منفی بھارتی رویے پر بائیکاٹ کے اعلان اور پھر بنگلہ دیش کو انصاف ملنے کے بعد آمادگی نے میچ میں دلچسپی مزید بڑھا دی۔ 

دونوں ٹیمیں اتوار کو کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں ڈے نائٹ میچ کھیلیں گی،گرین شرٹس اب عمدہ کھیل کیلیے پرعزم ہیں، اتوار کا میچ جو بھی ٹیم جیتی وہ سپر8 میں جگہ بنا لے گی،ناکام سائیڈ کے پاس بھی آخری میچ جیت کر پیش قدمی کا موقع ہوگا۔

کنڈیشنز سپن بولنگ کیلیے سازگار نظر آتی ہیں، منفرد ایکشن کے حامل پاکستانی سپنر عثمان طارق نے بھارتیوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں، ٹیم کو سلو بولنگ میں ابرار احمد، محمد نواز، شاداب خان اور صائم ایوب کا ساتھ بھی حاصل ہوگا۔ 

پیس اٹیک شاہین آفریدی اور فہیم اشرف سنبھالیں گے، فہیم کو گزشتہ میچ میں ٹیم مینجمنٹ نے گیند ہی نہیں تھمائی جبکہ شاہین اصل فارم میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، پاور پلے میں بھارتی بیٹرز کو بڑا سکور بنانے سے روکنا ضروری ہوگا۔ 

جارح مزاج ابھیشیک شرما معدے کی تکلیف کے بعد تیزی سے روبصحت ہیں، وہ ٹیم کے ساتھ کولمبو آئے بھی ہیں، البتہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کھلایا جائے یا نہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

چیئرمین پی سی بی محسن نقوی  پاک بھارت میچ دیکھنے کیلیے سری لنکا پہنچ گئے

Express News

’پاکستان کیخلاف پسینے چھوٹ رہے تھے‘، بھارتی بلے باز کا اعتراف

Express News

عثمان طارق ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے بھارتی ٹیم کیلیے پلان تیار ہے، کپتان سلمان علی آغا

بھارتی بیٹرز ایشان کشن، تلک ورما اور سوریا کمار یادو اچھی فارم میں ہیں،ہردیک پانڈیا نے آل رائونڈر کے روپ میں خود کو منوا لیا ہے۔ 

پاکستانی بیٹنگ کا انحصار صاحبزادہ فرحان اور صائم ایوب کی جانب سے جارحانہ آغاز پر ہو گا، ون ڈائون پر سلمان علی آغا سے بھی بہترین کارکردگی کی توقعات ہیں، بابراعظم پر ٹیم کا سب سے زیادہ انحصار ہوگا، انھیں وکٹ بچانے کے ساتھ سکورنگ ریٹ پر بھی نظر رکھنا ہوگی۔ 

آل رائونڈرز شاداب اور فہیم بیٹنگ میں صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے، البتہ دونوں میچز میں صفر پر آؤٹ ہونے والے عثمان خان ٹیم کی کمی کڑی محسوس ہوتے ہیں۔ 

بھارتی  ورون چکرورتی کی سپن بولنگ کو سمجھنا پاکستانی بیٹرز کا امتحان ہوگا،اکثر پٹیل بھی اچھے سپنر ہیں۔

ہائی وولٹیج میچ کے موقع پر سکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، مسلح اہلکار سائے کی طرح دونوں ٹیموں کے ساتھ موجود ہیں،سکیورٹی کا دائرہ ہوٹل میں قیام، پریکٹس سیشنز اور میچ کے دن کی نقل و حرکت تک پھیلا ہوا ہے۔ 

مقابلے کا آغاز شام 7 بجے ہوگا کرکٹ کے سب سے بڑے ٹاکرے نے سری لنکا کی ٹورزم کو مزید بڑھا دیا ہے، دنیا بھر سے بڑی تعداد میں بھارتی اور پاکستانی شائقین کولمبو پہنچے ہیں، تمام ٹکٹس پہلے ہی بک ہو چکے تھے اور اب بلیک میں فروخت جاری ہے۔ 

ادھر آسمان پر سیاہ بادل بدستور ڈرانے کیلیے موجود ہیں، اتوار کو بارش کی پیشگوئی پہلے ہی ہو چکی، شائقین یہی دعا کر رہے ہیں کہ بادل نہ برسیں،گزشتہ روز دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی۔

یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک 16 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے جا چکے ہیں، ان میں بھارت نے 12 میں کامیابی حاصل کی، 3 پاکستان نے جیتے،2007 کا ایک مشہور ‘‘بال آؤٹ’’ مقابلہ ٹائی ہوا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

Feb 15, 2026 12:54 AM |
اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

Feb 14, 2026 10:57 PM |
ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

 Feb 14, 2026 08:04 PM |

متعلقہ

Express News

پاک بھارت ٹاکرا؛ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا بیان سامنے آگیا

Express News

’پاکستان کیخلاف پسینے چھوٹ رہے تھے‘، بھارتی بلے باز کا اعتراف

Express News

چیئرمین پی سی بی محسن نقوی  پاک بھارت میچ دیکھنے کیلیے سری لنکا پہنچ گئے

Express News

بھارتی کپتان نے پاکستانی اسپنر عثمان طارق کو آؤٹ آف سلیبس چیلنچ قرار دیا

Express News

سلمان آغا کے بیان پر بھارتی کپتان کا دلچسپ جواب!

Express News

عثمان طارق ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے بھارتی ٹیم کیلیے پلان تیار ہے، کپتان سلمان علی آغا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو