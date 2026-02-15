کراچی کے علاقے رضویہ میں گھر کے اندر فائرنگ، ماں جاں بحق، بیٹا زخمی

لاش کو قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا ہے

محمد شاہ میر خان February 15, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے علاقے رضویہ کے قریب جہانگیر آباد کباڑ مارکیٹ کے نزدیک واقع ایک گھر میں فائرنگ کے نتیجے میں خاتون جاں بحق جبکہ ان کا بیٹا زخمی ہوگیا۔

پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والی 45 سالہ عشرت زوجہ جاوید کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہوسکیں۔

لاش کو قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ اورنگی ٹاؤن میں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ، نابینا شخص جاں بحق 

پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے 15 سالہ سرور ولد جاوید کو طبی امداد فراہم کی جارہی ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جارہی ہے۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ گھریلو یا ذاتی تنازع کے باعث پیش آیا تاہم پولیس نے مزید شواہد اکٹھے کرکے واقعے کی مکمل چھان بین شروع کردی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

Feb 15, 2026 12:54 AM |
اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

Feb 14, 2026 10:57 PM |
ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

 Feb 14, 2026 08:04 PM |

متعلقہ

Express News

ناجائز تعلقات کو چھپانے کیلیے سفاک ماں کا اپنے دو بچوں کا بیدردی سے قتل؛ ہولناک کہانی

Express News

کراچی، لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ میں پولیس مقابلہ، دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، سرجانی ٹاؤن میں پولیس مقابلہ، زخمی ملزم اسپتال میں دم توڑ گیا

Express News

کراچی، لیاری میں پولیس اور رینجرز کا بڑا کومبنگ آپریشن، متعدد مشتبہ افراد گرفتار

Express News

کراچی، مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 4 زخمیوں سمیت 8 ملزمان گرفتار

Express News

لاہور، 32 سالہ خاتون کا بہیمانہ قتل، ایس ایس پی انویسٹی گیشن کا موقع پر دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو