سرجانی ٹاؤن میں فائرنگ سے کورٹ پولیس کا اہلکار زخمی

مزید تفتیش جاری ہے جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں

February 15, 2026
سرجانی میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر کورٹ پولیس کا اہلکار فائرنگ سے زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ سرجانی کے مطابق 37 سال کے پولیس کانسٹیبل عمیر ولد توفیق، جو کورٹ پولیس میں تعینات ہیں، سرجانی ناردرن  بائی پاس پر اٹک پٹرول پمپ کے قریب ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر ملزمان کی فائرنگ سے زخمی ہوگئے۔

واقعے کے بعد زخمی اہلکار کو فوری طور پر عباسی شہید  اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

تاہم واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔
