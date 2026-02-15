سرجانی ٹاؤن میں فائرنگ سے کورٹ پولیس کا اہلکار زخمی

سرجانی میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر کورٹ پولیس کا اہلکار فائرنگ سے زخمی ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ سرجانی کے مطابق 37 سال کے پولیس کانسٹیبل عمیر ولد توفیق، جو کورٹ پولیس میں تعینات ہیں، سرجانی ناردرن بائی پاس پر اٹک پٹرول پمپ کے قریب ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر ملزمان کی فائرنگ سے زخمی ہوگئے۔
واقعے کے بعد زخمی اہلکار کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
تاہم واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔