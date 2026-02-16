پاور ڈویژن نے مستقبل میں سبسڈی سے متعلق پلان تیار کر لیا

آئی ایم ایف وفد کو حالیہ ٹیرف سے متعلق ری اسٹرکچرنگ اور سبسڈی پر بریفنگ دی جائے گی

ضیغم نقوی February 16, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

پاور ڈویژن نے مستقبل میں سبسڈی سے متعلق پلان تیار کر لیا، آئی ایم ایف وفد کو حالیہ ٹیرف سے متعلق ری اسٹرکچرنگ اور سبسڈی پر بریفنگ دی جائے گی۔

ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق مستقبل میں صرف مستحق صارفین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ سبسڈی دی جائے گی اور بی آئی ایس پی سے ڈیٹا لیکر ماہانہ انکم کو مد نظر رکھتے ہوئے سبسڈی دی جائے گی۔

پاور ڈویژن نے بی آئی ایس پی کے ساتھ مل کے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔

مزید پڑھیں

Express News

بجلی نرخوں میں مجوزہ تبدیلیوں پر آئی ایم ایف اور پاکستان میں مشاورت

Express News

بجلی کے گھریلو صارفین پر بھی فکسڈ چارجز عائد کرنے کی منظوری

مستقبل میں صارفین سے بجلی کی پوری قیمت وصول کی جائے گی۔ کراس سبسڈی یا دیگر صارفین یا شعبے پر اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ مستحق صارفین کو صرف بجٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔

ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق گیس کے شعبے میں بھی کراس سبسڈی کو ختم کیا جائے گا اور گیس کے شعبے کی کراس سبسڈی کو آئندہ بجٹ میں رکھا جائے گا۔

واضح رہے کہ گیس کے شعبے کی 225 ارب روپے کی کراس سبسڈی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ورلڈکپ میں پاکستان کی شکست پر بھارتی اداکاروں کا ردعمل وائرل

ورلڈکپ میں پاکستان کی شکست پر بھارتی اداکاروں کا ردعمل وائرل

 Feb 16, 2026 03:37 PM |
نامور بھارتی گلوکارہ انتقال کرگئیں

نامور بھارتی گلوکارہ انتقال کرگئیں

Feb 16, 2026 12:25 PM |
تابش ہاشمی کا بھارت سے شکست پر قومی ٹیم کو ٹرول کرنے کا دلچسپ انداز وائرل

تابش ہاشمی کا بھارت سے شکست پر قومی ٹیم کو ٹرول کرنے کا دلچسپ انداز وائرل

 Feb 16, 2026 12:01 PM |

متعلقہ

Express News

آئی ایم ایف مشن معاشی کارکردگی، اہداف میں پیشرفت کا جائزہ لینے رواں ماہ پاکستان آئے گا

Express News

پاکستان نے 70 کروڑ ڈالرزکا چینی قرض واپس کر دیا

Express News

فری لانسرز نے رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں 55 کروڑ ڈالر سے زائد کما لیے، اسٹیٹ بینک

Express News

سونا مزید مہنگا؛ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمتیں آج پھر بڑھ گئیں

Express News

حکومتی اداروں کے بڑھتے قرضوں سے معیشت کو خطرات، وزارتِ خزانہ نے خبردار کر دیا

Express News

حکومتی اداروں کے بڑھتے قرضوں سے معیشت کو خطرات، وزارتِ خزانہ نے خبردار کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو