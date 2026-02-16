کراچی:
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں سونے کے ذخائر کی مجموعی مالیت بڑھ کر 10.374 ارب ڈالر ہوگئی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت 64.76 ٹن سونا موجود ہے، جو وزن کے اعتبار سے تقریباً 20 لاکھ 82 ہزار اونس اور 55 لاکھ 52 ہزار تولے بنتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق صرف جنوری 2026 کے دوران ملکی سونے کے ذخائر کی مالیت میں 1.279 ارب ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ رواں مالی سال کے ابتدائی سات مہینوں میں سونے کے ذخائر کی مالیت میں مجموعی طور پر 3.5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔
یاد رہے کہ جون 2025 میں ملکی سونے کے ذخائر کی مالیت 6.84 ارب ڈالر تھی، جس کے بعد عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔