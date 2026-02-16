پولیس پر فائرنگ: پی ٹی آئی ایم این اے کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد

اسلام آباد:
انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پولیس پر فائرنگ اور جھگڑے کے کیس میں پی ٹی آئی ایم این اے شفقت اعوان اور دیگر کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف پولیس پر فائرنگ اور لڑائی جھگڑے کے مقدمے کی سماعت ہوئی جو کہ جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کی۔
پی ٹی آئی ایم این اے شفقت اعوان سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔
پولیس کی جانب سے ملزمان کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کردی۔ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزمان کو دوبارہ 2 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔
پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف تھانہ سیکرٹریٹ میں مقدمہ درج ہے۔