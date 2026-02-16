پولیس پر فائرنگ: پی ٹی آئی ایم این اے کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد

عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزمان کو دوبارہ 2 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا

کورٹ رپورٹر February 16, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پولیس پر فائرنگ اور جھگڑے کے کیس میں پی ٹی آئی ایم این اے شفقت اعوان اور دیگر کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف پولیس پر فائرنگ اور لڑائی جھگڑے کے مقدمے کی سماعت ہوئی جو کہ جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کی۔

پی ٹی آئی ایم این اے شفقت اعوان سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔

پولیس کی جانب سے ملزمان کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کردی۔ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزمان کو دوبارہ 2 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف تھانہ سیکرٹریٹ میں مقدمہ درج ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ اداکار راجپال یادو کو تہاڑ جیل سے رہا کردیا گیا

بالی ووڈ اداکار راجپال یادو کو تہاڑ جیل سے رہا کردیا گیا

Feb 16, 2026 04:58 PM |
ورلڈکپ میں پاکستان کی شکست پر بھارتی اداکاروں کا ردعمل وائرل

ورلڈکپ میں پاکستان کی شکست پر بھارتی اداکاروں کا ردعمل وائرل

 Feb 16, 2026 03:37 PM |
نامور بھارتی گلوکارہ انتقال کرگئیں

نامور بھارتی گلوکارہ انتقال کرگئیں

Feb 16, 2026 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

آسٹریا کے دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی تعاون پر توجہ مرکوز رہے گی، وزیراعظم

Express News

باجوڑ میں فائرنگ سے ایڈیشنل ایس ایچ او شہید

Express News

پاک کالونی میں آپریشن، لیاری گینگ سے تعلق رکھنے والا شوٹر مارا گیا

Express News

ریاست مدینہ والا کبھی کہتا ہےآنکھ میں درد ہے کبھی کہتا ہے دودھ نہیں ملتا، آصف زرداری

Express News

اسلام آباد میں رمضان کے دوران شاہراہوں پر دسترخوان کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار

Express News

اسلام آباد میں رمضان کے دوران شاہراہوں پر دسترخوان کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو