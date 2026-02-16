لاہور:
شاہراہوں اور موٹر ویز پر سخت ترین چیکنگ کے بعد منشیات اور اسلحہ کے اسمگلروں نے ریل گاڑیوں کے ذریعے اسمگلنگ شروع کر دی، تاہم ریلویز پولیس کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں نے اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔
ریلویز پولیس نے کروڑوں روپے مالیت کا جدید اسلحہ اور اربوں روپے مالیت کی آئس، ہیروئن اور دیگر منشیات برآمد کر لیں۔
ایکسپریس نیوز کو ملنے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 13 ماہ کے دوران پشاور، کراچی، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے لاہور اور دیگر علاقوں میں منشیات اور اسلحہ کی اسمگلنگ روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے۔
غیر قانونی اسلحہ کی اسمگلنگ کے خلاف 68 مقدمات درج کیے گئے اور 72 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1,979 گولیاں، ایک کلاشنکوف، 4 رائفلز، 82 پستول، 89 میگزینز، 4 چاقو اور ایک کٹر برآمد کیا گیا۔
اسی طرح ٹرینوں کے ذریعے منشیات اسمگل کرنے کے خلاف 218 مقدمات درج کر کے 231 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1.470 کلو افیون، 69 کلو چرس، 3.332 کلو ہیروئن، 408 کلو بھنگ، 2.615 کلو آئس اور 167 بوتلیں شراب برآمد کی گئیں۔
ریلوے پولیس کے مطابق اسمگلروں نے خواتین اور بچوں کو بھی استعمال کیا کیونکہ دورانِ سفر عموماً ان کی سخت چیکنگ نہیں ہوتی، تاہم افسران اور جوانوں پر مشتمل خصوصی ٹیموں نے مشکوک افراد اور پارسلز پر کارروائیاں کرتے ہوئے ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ بعض کیسز میں بک کرائے گئے سامان کی تلاشی کے دوران بھی منشیات برآمد ہوئیں۔
ترجمان کے مطابق ریلوے انفرا اسٹرکچر کا تحفظ اور مسافروں کو محفوظ سفر کی فراہمی ادارے کی ذمہ داری ہے، جبکہ منشیات اور اسلحہ کی اسمگلنگ کے خلاف منظم کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی اور ہر اطلاع پر فوری ایکشن لیا جائے گا۔