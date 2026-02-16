برسوں کے بحران کے بعد فٹبال کے استحکام اور  فروغ کی امید ہے، صدر پاکستان فٹبال فیڈریشن

ملک میں فٹبال کی ترقی کے لیے مربوط انداز میں منصوبہ بندی کی گئی ہے، سید محسن گیلانی

اسپورٹس رپورٹر February 16, 2026
کراچی:

پاکستان فٹبال فیڈریشن کے صدر سید محسن گیلانی نے ملک  میں فٹبال کی ترقی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ برسوں کے بحران کے بعد  قومی فٹبال کے استحکام اور  فروغ کی توقعات ہیں۔

 کراچی پریس کلب میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں فٹبال کی ترقی کے لیے مربوط انداز میں منصوبہ بندی کی گئی ہے،کئی برس تک فیفا کی مقرر کردہ نارملائزیشن کمیٹی کے زیر انتظام رہنے والی قومی فٹبال فیڈریشن کے پہلے منتخب صدر نے مزید کہا کہ مختلف اقدامات کی بدولت ملک میں فٹبال ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔

قومی ٹیم نے پہلی مرتبہ اے ایف سی فٹسال چیمپئن شپ کوالیفائرز میں شرکت کی، خواتین کی قومی ٹیم آئندہ فیفا سیریز میں حصہ لے گی جبکہ انڈر 16 ٹیم قازقستان کے دورے پر یوئیفا ڈویلپمنٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کرے گی،ہمارا مقصد قومی ٹیموں کو زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی تجربہ فراہم کرنا ہے۔

قومی ویمن فٹبال ٹیم اپریل میں فیفا سیریز کے دوران ترک و کیکوس آئی لینڈز، موریطانیہ اور آئیوری کوسٹ جیسی ٹیموں کے خلاف کھیلے گی،پاکستان فٹبال لیگ کے کے منصوبے پر کام جاری ہے ، سرکاری محکموں میں فٹبال ٹیموں کی بحالی کے لیے حکومت سے  رابطہ ہے۔

Express News

پاکستان فٹبال فیڈریشن کے تحت جاری قومی چیلنج کپ ٹورنامنٹ کی کوارٹر لائن اپ مکمل

Express News

پاکستان میں فٹبال ٹیلنٹ کی کمی نہیں، جدید تربیت کی ضرورت ہے: ہیڈ کوچ

حال ہی میں کراچی میں منعقدہ نیشنل چیلنج کپ ملک میں فٹبال سرگرمیوں کی بحالی کا پہلا قدم تھا، فٹبال میں سرمایہ کاری سے بنیادی ڈھانچے میں بہتری آئے گی۔

قبل ازیں  زیادہ تر فیفا اور اے ایف سی کی مالی معاونت پر انحصار کرتے رہے، اب ہم اپنی آمدنی کے ذرائع پیدا کریں گے تاکہ پاکستان فٹبال کے انفراسٹرکچر میں بہتری آئے، پی ایف ایف گراس روٹ پر فٹبال کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کر رہا ہے، جن میں انٹر اسکول چیمپئن شپ  اور مختلف اضلاع میں فیفا کے منی پچز کی تنصیب شامل ہیں۔

پریس کانفرنس میں پاکستان فٹبال فیڈریشن کے سی ای او شاہد کھوکر نائب صدر حافظ ذکا اللہ اور سندھ فٹبال ایسوسی ایشن کے صدر اعظم خان بھی موجود تھے۔
