رمضان کی آمد؛ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کا بڑا اعلان سامنے آگیا

شعبان کے آخری ایام کے آتے ہی رمضان کے شایان شان استقبال کی تیاری کی جا رہی ہے

ویب ڈیسک February 16, 2026
(فوٹو: فائل)

سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے عوام سے کل بروز منگل چاند دیکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہادتیں متعلقہ اداروں کو جمع کرائیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہری اگر دوربین سے بھی چاند دیکھیں تو فوری طور پر قریبی عدالت یا متعلقہ سرکاری ادارے کو اطلاع دیں۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اپنی شہادت تحریری طور پر بھی درج کروائیں تاکہ رویتِ ہلال کے فیصلے میں آسانی ہوگی۔

اسی طرح متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور عمان میں بھی چاند دیکھنے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری کمیٹیاں متحرک کر دی گئی ہیں۔

عوام کی شہادتوں کے ساتھ ساتھ ماہرینِ فلکیات کی رائے بھی رویت کے فیصلے میں شامل کی جائیں گی۔

عرب میڈیا کے اگر کل چاند نظر آ گیا تو نیا اسلامی مہینہ اگلے روز یعنی بدھ سے شروع ہو جائے گا جبکہ چاند نظر نہ آنے کی صورت میں شعبان کا مہینہ 30 دن مکمل کرے گا۔

واضح رہے کہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں رویتِ ہلال کے فیصلے کو دنیا بھر کے کئی اسلامی ممالک میں بھی اہمیت دی جاتی ہے اور متعدد ممالک اپنے فیصلے انہی اعلانات کی روشنی میں کرتے ہیں۔

 

 
