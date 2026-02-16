نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ میں اہم تبدیلی کی گئی ہے۔
آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے ایونٹ ٹیکنیکل کمیٹی نے مائیکل بریسویل کی جگہ کول میک کونچی کو شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
مائیکل بریسویل انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہوئے کیونکہ انہیں 8 فروری کو چنائی میں افغانستان کے خلاف میچ کے دوران سپورٹ ڈیوٹیز انجام دیتے ہوئے چوٹ لگی تھی۔
کول میک کونچی اب نیوزی لینڈ کے اسکواڈ کا حصہ بن گئے ہیں اور وہ ٹیم میں کھیلنے کے لیے دستیاب ہوں گ، اس تبدیلی کو نیوزی لینڈ کی ٹیم کی حتمی تیاریوں میں اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔