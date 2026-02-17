ویمنز ٹی ٹوئنٹی: تیسرے میچ میں جنوبی افریقا کو شکست، پاکستان وائٹ واش سے بچ گیا

ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقی ٹیم 16.5 اوورز میں 91 رنز بناکر آل آؤٹ ہوگئی

اسپورٹس ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup

پاکستان ویمنز ٹیم نے جنوبی افریقا کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں 53 رنز سے شکست دے دی۔

بینونی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 144 رنز بنائے۔

کپتان فاطمہ ثناء 47 رنز بناکر ناقابل شکست رہیں۔ سدرہ امین اور عالیہ ریاض 26، 26 رنز بناکر نمایاں رہیں۔

جنوبی افریقی ٹیم نے شاندار فیلڈنگ کرتے ہوئے چار رن آؤٹ کیے۔

ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقی ٹیم 16.5 اوورز میں 91 رنز بناکر آل آؤٹ ہوگئی۔

سعدیہ اقبال نے 3، فاطمہ ثناء نے 2 اور عائشہ ظفر نے ایک وکٹ حاصل کی۔ پاکستان ٹیم نے بہترین فیلڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین رن آؤٹ کیے۔

پاکستان کی فتح کے باجود تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز 1-2 سے جنوبی افریقا کے نام ہوگئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہمارے بیڈرومز علیحدہ ہیں، شمون عباسی کی چوتھی بیوی کا انکشاف

ہمارے بیڈرومز علیحدہ ہیں، شمون عباسی کی چوتھی بیوی کا انکشاف

Feb 17, 2026 11:28 AM |
معروف پروڈیوسر کی ہوٹل سے لاش برآمد

معروف پروڈیوسر کی ہوٹل سے لاش برآمد

 Feb 17, 2026 10:17 AM |
سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

 Feb 16, 2026 10:28 PM |

متعلقہ

Express News

عماد وسیم نے نائلہ راجہ سے شادی کی تصدیق کردی

Express News

نیوزی لینڈ اسکواڈ میں اہم تبدیلی، مائیکل بریسویل کی جگہ کس کو شامل کیا گیا؟

Express News

عماد وسیم کی سوشل میڈیا انفلوئنسر نائلہ راجہ سے دوسری شادی، سابق اہلیہ نے ویڈیو شیئر کردی

Express News

تو میری بہن ہے میری جان، یہ اسپورٹس شو ہے سیاسی نہیں؛ شعیب اختر بھارتی اینکر پر برہم

Express News

افغانستان کے راشد خان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

چیئرمین پی سی بی کی سری لنکن وزیر کھیل سے ملاقات، کھیلوں کے فروغ پر تبادلہ خیال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو