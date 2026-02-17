ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پتھم نسانکا کے ہوا میں اڑتے ہوئے کیچ، دیکھنے والے دنگ رہ گئے

گلین میکسویل کی کریز پر موجودگی کے وقت اسکور 200 سے زائد ہوتا نظر آرہا تھا

اسپورٹس ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے تیسویں میچ میں سری لنکا نے آسٹریلیا کو شکست دے کر سپر ایٹ مرحلے میں رسائی حاصل کرلی۔

پالیکیلے میں کھیلے گئے اس میچ میں پتھم نسانکا نے شاندار فیلڈنگ اور بیٹنگ سے سری لنکا کی فتح میں اہم کردار کیا۔

سری لنکا نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو ابتداء میں یہ فیصلہ بلکل غلط لگنے لگا۔

آسٹریلوی ٹیم نے 104 رنز کی اوپننگ شراکت قائم کی۔ پہلی وکٹ 8.3 اوورز میں گری تاہم سری لنکا نے کم بیک کرتے ہوئے مشکل کیچز تھام کر آسٹریلیا کو 181 پر آل آؤٹ کردیا۔

گلین میکسویل کی کریز پر موجودگی کے وقت اسکور 200 سے زائد ہوتا نظر آرہا تھا تاہم انہوں نے ریورس شاٹ کھیلا تو پوائنٹ پر موجود پتھم نسانکا نے ناقابل یقین کیچ تھام کر آسٹریلیا کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔

پتھم نسانکا کے کیچ کو ٹورنامنٹ کا بہترین کیچ قرار دیا جارہا ہے۔

بعد ازاں نسانکا نے ناقابل شکست سنچری اسکور کرکے نہ صرف اپنی ٹیم کو سپر ایٹ میں رسائی دلوائی بلکہ آسٹریلوی ٹیم کو ایونٹ سے باہر ہونے کے دہانے پر پہنچادیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہمارے بیڈرومز علیحدہ ہیں، شمون عباسی کی چوتھی بیوی کا انکشاف

ہمارے بیڈرومز علیحدہ ہیں، شمون عباسی کی چوتھی بیوی کا انکشاف

Feb 17, 2026 11:28 AM |
معروف پروڈیوسر کی ہوٹل سے لاش برآمد

معروف پروڈیوسر کی ہوٹل سے لاش برآمد

 Feb 17, 2026 10:17 AM |
سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

 Feb 16, 2026 10:28 PM |

متعلقہ

Express News

عماد وسیم نے نائلہ راجہ سے شادی کی تصدیق کردی

Express News

نیوزی لینڈ اسکواڈ میں اہم تبدیلی، مائیکل بریسویل کی جگہ کس کو شامل کیا گیا؟

Express News

عماد وسیم کی سوشل میڈیا انفلوئنسر نائلہ راجہ سے دوسری شادی، سابق اہلیہ نے ویڈیو شیئر کردی

Express News

تو میری بہن ہے میری جان، یہ اسپورٹس شو ہے سیاسی نہیں؛ شعیب اختر بھارتی اینکر پر برہم

Express News

افغانستان کے راشد خان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

چیئرمین پی سی بی کی سری لنکن وزیر کھیل سے ملاقات، کھیلوں کے فروغ پر تبادلہ خیال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو