ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان اور بھارت کا اگلا مقابلہ کب متوقع؟ تاریخ سامنے آگئی

سپر ایٹ مرحلے کے لیے ہر گروپ سے ایک ٹیم لے کر 4،4 ٹیموں کے 2 گروپس بنائے جائیں گے

اسپورٹس ڈیسک February 17, 2026
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کا گروپ مرحلہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوگیا ہے۔ جس کے بعد سپر ایٹ مرحلے کے مقابلے شروع ہوں گے۔

گروپ مرحلے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد بھارتی ٹیم نے سپر ایٹ میں رسائی حاصل کرلی۔

پاکستان کو سپر ایٹ میں رسائی کے لیے نمیبیا کے خلاف میچ میں لازمی فتح درکار ہے، تاہم پاکستان سپر ایٹ میں رسائی حاصل کر بھی لے تب بھی پاک بھارت ٹیمیں مدمقابل نہیں آسکیں گی۔

ایونٹ کے فارمیٹ کے مطابق چاروں گروپس سے 2، 2 ٹیمیں سپر ایٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی جہاں ہر گروپ سے ایک ٹیم لے کر 4،4 ٹیموں کے 2 گروپس بنائے جائیں گے۔

اس طرح پاکستان اور بھارت کا ایک ہی گروپ میں ہونا ممکن نہیں ہے تاہم دونوں گروپس سے  ٹاپ 2 ٹیمیں سیمی فائنل میں رسائی حاصل کریں گی جہاں پاکستان اور بھارت مدمقابل آسکتے ہیں۔

سیمی فائنل میں گروپ 1 کی ونر ٹیم گروپ 2 کی رنر اپ ٹیم اور اسی طرح گروپ 1 کی رنر اپ ٹیم گروپ 2 کی ونر ٹیم سے مقابلہ کرے گی۔

اس لیے اب پاکستان اور بھارت ممکنہ طور پر صرف ناک آؤٹ مرحلے (سیمی فائنل یا فائنل) میں ہی مدمقابل آسکتے ہیں۔

یاد رہے کہ پہلا سیمی فائنل 4 مارچ، دوسرا سیمی فائنل 5 مارچ جبکہ فائنل 8 مارچ کو کھیلا جائے گا۔
