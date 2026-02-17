سونے کی عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی سطح پر بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ ہوئی

اسٹاف رپورٹر February 17, 2026
فوٹو: فائل
کراچی:

سونے اور چاندی کی عالمی ومقامی مارکیٹوں  میں قیمت کم ہو گئی۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج منگل کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 90ڈالر کی کمی ریکارڈ ہوئی، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4ہزار 920ڈالر فی اونس کی سطح پر آگئی ۔

دوسری جانب مقامی صرافہ بازاروں میں 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں بھی 9 ہزار روپے کی کمی واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں سونے کی فی تولہ قیمت 5لاکھ 14ہزار 762روپے کی سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 7 ہزار 716روپے گھٹ کر 4لاکھ 41ہزار 325روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح  ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 150روپے کی کمی سے 8ہزار 014روپے کی سطح پر آگئی  جب کہ فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 129روپے کی کمی سے 6ہزار 870روپے کی سطح پر آگئی۔
