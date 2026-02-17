کراچی: چکرا گوٹھ سے گرفتار 3 ملزمان ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے

کراچی:
انسداد دہشتگردی کی منتظم عدالت نے دھماکہ خیز مواد کے مقدمے میں چکرا گوٹھ کورنگی سے گرفتار 3 ملزمان کو سی ٹی ڈی کے حوالے کردیا۔
کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشتگردی کمپلیکس میں منتظم عدالت کے روبرو دھماکہ خیز مواد کے مقدمے سی ٹی ڈی نے گرفتار ملزمان کو پیش کیا۔ ملزمان میں زاہد بارکزئی، یاسر اور خدا بخش شامل ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام نے کہا کہ ملزمان کو چکرا گوٹھ کورنگی سے گرفتار کیا گیا۔
ملزمان کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا اور کالعدم تنظیم سے تعلق ہے، استغاثہ نے ملزمان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کردی۔
وکیل صفائی گل شیر بلوچ ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ زاہد بارکزئی کو 27 جنوری کو لیاری میں واقع ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا۔ گمشدگی کی ایف آئی آر تھانہ کلاکوٹ تھانے میں درج ہے۔ سندھ ہائیکورٹ میں گمشدگی کی آئینی پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے۔
عدالت نے ملزمان کو 21 فروری تک جسنانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کرلی۔ رینجرز اور سی ٹی ڈی کیجانب سے گزشتہ روز تینوں ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا تھا۔