کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، دہری شہریت کی حامل خاتون مسافر سے 6 کلوگرام چاندی برآمد

دہری شہریت کی حامل خاتون دبئی سے غیرملکی پرواز کے ذریعے کراچی پہنچی تھی، ترجمان پاکستان کسٹمز

احتشام مفتی February 17, 2026
فوٹو: پاکستان کسٹمز
کراچی:

پاکستان کسٹمز نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے دہری شہریت کی حامل خاتون مسافر سے 6 کلو گرام چاندی برآمد کرلی۔

ترجمان پاکستان کسٹمز کے مطابق دہری شہریت کی حامل خاتون دبئی سے غیرملکی پرواز کے ذریعے کراچی پہنچی تھی۔

انہوں نے بتایا کہ مسافر کی باڈی سرچنگ کے دوران 6 چاندی کے بسکٹس برآمد ہوئے اور ہر چاندی کے بسکٹ کا وزن ایک کلو گرام ہے۔

ترجمان کسٹمز نے بتایا کہ برآمد شدہ چاندی کی مالیت تقریباً 70لاکھ روپے ہے تاہم سامان ضبط کرکے کسٹمز ایکٹ 1969 کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
