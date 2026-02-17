صنعتی صارفین کیلئے بجلی کی قیمت میں کمی، نوٹیفکیشن جاری

بجلی کے نرخوں میں کمی سے صنعتوں پر 101 ارب روپے کراس سبسڈی کا بوجھ صفر ہوگیا ہے

ضیغم نقوی February 17, 2026
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وفاقی حکومت نے صنعتی یونٹس کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ کمی کردی اور نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا۔

وزارت توانائی سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق صنعتی صارفین کے لیے بجلی سستی کی گئی ہے، جس کا اطلاق یکم فروری 2026 سے ہوگا اور بجلی کے نرخوں میں کمی سے صنعتوں پر 101 ارب روپے کراس سبسڈی کا بوجھ صفر ہوگیا ہے۔

صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کے بعد بنیادی ٹیرف 33 روپے 58 پیسے سے کم کر کے 29 روپے 54 پیسے مقرر کردیا گیا ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق کمی کے بعد صنعتوں کا ٹیرف اب ساڑھے 11 سینٹ فی یونٹ ہوگیا۔

واضح رہے کہ انڈسٹری کے تحفظات پر پاور ڈویژن نے نیپرا میں درخواست دائر کی تھی، 11 فروری کو نیپرا نے سماعت کے بعد فیصلہ حکومت کو ارسال کیا تھا، جس پر عمل درآمد کر دیا گیا۔
