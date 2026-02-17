کراچی میں رمضانوں کی آمد سے قبل پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

کیلے نایاب ہوگئے جبکہ خربوزہ تربوز نے ڈبل سینچری سے آغاز کیا، کینو اور موسمی کی فروخت بھی سرکاری نرخ سے زائد پر جاری

February 17, 2026
کراچی میں رمضان کی آمد سے قبل پھلوں کی قیمت آسمان کو پہنچ گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی میں سرکاری نرخ سے زائد پھلوں کی فروخت جاری شہریوں کے لیے رمضان میں غذائیت کا حصول مشکل ہوگیا۔

ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کی آمد کے ساتھ ہی کھانے پینے کی دیگر اشیاء کے ساتھ پھلوں کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ ہوگیا ۔

کیلے نایاب ہوگئے، خربوزہ تربوز نے ڈبل سینچری سے آغاز کیا سیب کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ رمضان کی آمد سے قبل 100 روپے درجن فروخت ہونے والا کیلا 200 روپے درجن فروخت ہونے لگا، خربوزہ اور تربوز 200 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔

اسی طرح امرود 250 روپے، 150 روپے کلو فروخت ہونے والا چیکو بھی 200 روپے سے زائد فروخت ہوگیا جبکہ گولڈن سیب 300 ایرانی سیب 400 روپے کلو فروخت ہورہا ہے۔

شہر میں پپیتا 300 روپے کلو کیوئ 600 روپے اسٹرابیری 250 روپے کلو فروخت کی جارہی ہے، 200 روپے درجن عام۔فروخت ہونے والا کینو اب 300 روپے درجن، موسمی 150 سے بڑھ کر 200 روپے درجن فروخت کی جارہی ہے۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان میں کم آمدن والے طبقے کے لیے پھل کھانا ممکن نہیں رہتا شہریوں کے پاس پھلوں کے بائیکاٹ کے علاؤہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔

ادھر پھل فروشوں کا کہنا ہے کہ گاہک اور انتظامیہ کا سارا زور ٹھیلے والوں پر چلتا ہے سبزی منڈی میں پھلوں کی قیمت کو کوئی پوچھنے والا نہیں جو مہنگائی کی بنیادی وجہ ہے۔
