ذوالفقار علی بھٹو سے بلاول بھٹو تک پیپلزپارٹی ہمیشہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، صدر مملکت

پاکستان کو معاشی دباؤ اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، کارکنان ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ جدوجہد جاری رکھیں، تلقین

افضال طالب February 17, 2026
صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلزپارٹی دشمن کو شکست دینے کیلیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تک اور اب بلاول بھٹو زرداری تک، ہم پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے لاحق خطرات کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت بلاول ہاؤس لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی اور صوبائی قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کے اندرونی معاملات کے ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اجلاس میں پارٹی کے ڈویژنل اور ضلعی صدور، پیپلز پارٹی سنٹرل پنجاب ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اور وسطی پنجاب کے اضلاع کے نو منتخب عہدیداران نے شرکت کی۔

اپنے کلمات میں صدر نے سیاسی مذاکرات اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔

انہوں نے کہا کہ جمہوری مصروفیت انصاف، قومی ہم آہنگی اور ترقی کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کو معاشی دباؤ اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارٹی کارکنوں اور قیادت کی جانب سے صبر اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔

صدر نے مشاہدہ کیا کہ زراعت کو مضبوط بنانا اور معاشی استحکام کو سپورٹ کرنا قومی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اور ان شعبوں پر مسلسل توجہ دینے کو کہا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پی پی پی اپنے بانی اصولوں اور اپنی تاریخی قیادت کی میراث پر قائم ہے۔

قومی سلامتی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر زرداری نے کہا کہ قومی خودمختاری، سالمیت اور پاکستان کی سلامتی ہمیشہ ہماری پارٹی کی بنیاد رہی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تک اور اب بلاول بھٹو زرداری تک، ہم پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے لاحق خطرات کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔

Express News

جو سیاست میں مشکلات برداشت نہیں کر سکتا وہ کوئی اور کام کرلے، صدر زرداری

Express News

صدر و وزیراعظم کی نئے چینی سال پر مبارکباد، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم

انہوں نے کہا کہ ہم بیرونی ممالک کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی مسلح افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔

صدر زرداری نے کہا کہ ہم اپنے عوام کے اتحاد سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو شکست دیں گے۔

پی پی پی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے اپنے خطاب میں پنجاب میں پارٹی کے نقش کو بڑھانے کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔

انہوں نے صوبے بھر میں نوجوانوں کو شامل کرنے اور پارٹی کے ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔

صدر پیپلز ویمن ونگ سنٹرل پنجاب اور ایم این اے ثمینہ خالد گھرکی نے نچلی سطح پر شمولیت پر زور دیتے ہوئے سیاسی اور کمیونٹی موبلائزیشن میں خواتین کے کردار پر بات کی۔

پی پی پی لاہور کے صدر فیصل میر نے لاہور سے متعلق پارٹی امور کے بارے میں بریفنگ دی اور عوامی مسائل پر پارٹی کے جاری کاموں پر روشنی ڈالی۔

اجلاس کی نظامت سید حسن مرتضیٰ جنرل سیکرٹری پی پی پی سنٹرل پنجاب نے کی جنہوں نے افتتاحی کلمات ادا کیے اور اجلاس کے دوران ڈویژنل صدور اور ضلعی قیادت کا تعارف کرایا
