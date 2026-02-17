ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

ویوین رچرڈز اور نینا گپتا کی ایک بیٹی ہے لیکن دونوں نے شادی نہیں کی تھی

ویب ڈیسک February 18, 2026
نینا گپتا اور ویوین رچرڈز کی ایک بیٹی بھی ہیں لیکن دونوں نے شادی نہیں کی تھی

بالی ووڈ کی سینئر اور بے باک اداکارہ نینا گپتا نے ایک بار پھر اپنی ذاتی زندگی، خصوصاً ویسٹ انڈیز کے لیجنڈری کرکٹر ویوین رچرڈز کے ساتھ تعلق, بیٹی کی پیدائش اور پھر زندگی بھر شادی نہ کرنے کے فیصلے پر کھل کر گفتگو کی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ایک پوڈکاسٹ میں نینا گپتا سے جب ویوین رچرڈز کے ساتھ محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قدرے طنزیہ مگر صاف انداز میں جواب دیا۔

ادکارہ نینا گپتا نے کہا کہ یہی سوال اُن (ویوین رچرڈز) سے جا کر پوچھیں۔ سب لوگ اُن سے سوال کرنے سے گھبراتے ہیں۔ آپ سب مجھ سے ہی کیوں پوچھتے ہیں؟”

نینا گپتا نے اس گفتگو میں تسلیم کیا کہ وہ اور ویوین رچرڈز ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تاہم یہ ساتھ زیادہ عرصے تک نہیں رہا۔

نینا گپتا نے یہ اعتراف بھی کیا کہ اُس وقت وہ محبت میں اندھی ہو چکی تھیں اور ایسے وقت میں نہ کوئی دوسروں کی سنتا ہے، نہ والدین کی، نہ ہی اپنے فیصلوں پر غور کرتا ہے۔

اداکارہ نے اعتراف کہا کہ ہم نے جو بھی وقت ایک ساتھ گزارا، وہ خوبصورت تھا اور میں اس سے انکار نہیں کرتی۔

شادی نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے نینا گپتا نے کہا کہ یہ فیصلہ جذباتی نہیں بلکہ عملی مجبوریوں کی بنیاد پر تھا۔

انھوں نے وضاحت کی کہ یا تو انہیں بھارت میں اپنا کام چھوڑ کر ویسٹ انڈیز جانا پڑتا یا پھر ویوین رچرڈز کو اپنا بین الاقوامی کرکٹ کیریئر ختم کرکے بھارت آنا پڑتا جو دونوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔

ویوین رچرڈز کی بیٹی کی ماں بننے پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں نینا گپتا نے بتایا کہ نومبر 1989 میں بیٹی مسابا گپتا کو شادی کے بغیر ہی جنم دیدینا ان کا ذاتی اور سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔

انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے پہلے انہوں نے ویوین رچرڈز سے پوچھا تھا کہ آیا وہ اس بات پر راضی ہیں یا نہیں، جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔

اداکارہ کے مطابق ویوین رچرڈز نے کبھی بھی عوامی طور پر مسابا کو اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا۔

تاہم نینا گپتا نے یہ بھی واضح کیا کہ اکیلے بچے کی پرورش آسان نہیں ہوتی اور یہ صورتِ حال بچے کے لیے بھی مثالی نہیں سمجھی جاتی۔

 
