سپریم کورٹ، پولیس دستاویز میں ذات برادری کا حوالہ نہ دینے کا حکم

3 رکنی بینچ نے ایف آئی آر، گرفتاری میمو میں تبدیلی مذہب کی حیثیت بتانے سے بھی روک دیا

حسنات ملک February 17, 2026
اسلام آباد:

سپریم کورٹ نے تمام صوبوں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے انسپکٹر جنرلز آف پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایف آئی آرز، گرفتاری کے میمو، برآمدگی کے میمو، تحقیقاتی رپورٹس، چالان یا پولیس کے کسی بھی دوسرے ریکارڈ میں شکایت کنندہ، ملزمان، متاثرین یا گواہوں کے ناموں کے ساتھ ذات، قبیلہ، برادری، تبدیلیِ مذہب کی حیثیت یا کسی بھی قسم کے درجہ بندی والے یا توہین آمیز الفاظ کا حوالہ نہ دیا جائے۔

جسٹس محمد ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ایک فوجداری کیس کی سماعت کے دوران متنبہ کیا کہ اس اصول سے انحراف صرف اس صورت میں جائز ہوگا جہاں تفتیشی افسر، جرم سے براہ راست تعلق رکھنے والی نیک نیتی پر مبنی تفتیشی وجوہات (جنہیں تحریری طور پر ریکارڈ کیا جائے گا)کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہو کہ ایسی شناخت سختی سے ضروری ہے۔

جسٹس محمد ہاشم کاکڑ کے تحریر کردہ 6 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا کہ ہمیں یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا ہے کہ معاشرہ اب بھی اس بنیاد پر یہ طے کرتا ہے کہ ایک انسان احترام کا مستحق ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ محض اس کے پیشے کی نوعیت سے کیا جاتا ہے، بجائے اس کی فطری عزتِ نفس کے۔

فیصلے میں کہا گیا کہ انسانی وقار کوئی ایسی رعایت نہیں ہے جو کسی کو بخشی جائے۔  بلکہ یہ ایک ناقابلِ تنسیخ حق ہے جو ہر فرد کو اس کی انسانیت کے ناطے حاصل ہے۔

کہاگیا کہ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ بھنگی، چوڑا، میراثی، جمعدار، ڈوم اور مصلی جیسی اصطلاحات اب محض کسی ذات کی تعریف کے لیے استعمال نہیں ہوتیں بلکہ ان مخصوص ذاتوں کے ارکان کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔

Express News

سپریم کورٹ کا عمران خان کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر تک رسائی ، بچوں سے رابطوں کی سہولت دینے کا حکم

Express News

سپریم کورٹ کی ہدایات پر صارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ سے 1 ارب کی عمارت واگزار

ہمیں ایسے معاشرے کے بارے میں تشویش ہے جو بقا کے لیے صفائی پر انحصار کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کی تذلیل کرتا ہے جو اسے ممکن بناتے ہیں۔

جو لوگ معاشرے کی غلاظت صاف کرتے ہیں انہیں 'گندا' کہا جاتا ہے اور جو شہروں کو رہنے کے قابل بناتے ہیں ان کی زندگیوں کو فطرتاً کم احترام کے لائق سمجھا جاتا ہے۔

کہا گیا کہ پاکستان کی بین الاقوامی انسانی حقوق کی ذمہ داریاں بھی اس دعوے کو تقویت دیتی ہیں۔ انسانی حقوق  کے عالمگیر اعلامیے (UDHR) کے آرٹیکل 1 اور 7، شہری و سیاسی حقوق کے بین الاقوامی عہد نامے (ICCPR) کے آرٹیکل 2 اور 26 اور معاشی، سماجی و ثقافتی حقوق کا بین الاقوامی عہد نامہ (ICESCR) کا آرٹیکل 3  قانون کے سامنے برابری اور مذہب یا سماجی بنیادوں پر امتیازی سلوک کے خلاف تحفظ کا حکم دیتے ہیں۔ 

عدالت نے کہا کہ کسی بھی ایسی اصطلاح کا استعمال جو نو مسلم کو 'نیا' یا کسی اور طرح سے ممتاز کرے، اس کی نہ تو اسلامی تعلیمات میں اور نہ ہی قانون میں گنجائش ہے ۔
