کراچی میں پولیس مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار

کراچی:
کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر 2 میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق کارروائی تھانہ اجمیر نگری کی حدود میں کی گئی، جہاں مشتبہ افراد کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس پہنچی تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
مقابلے کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی ہو گیا جسے گرفتار کر لیا گیا۔
ایدھی حکام کے مطابق زخمی ملزم، جس کی شناخت عبدالقادر کے نام سے ہوئی ہے، کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اسے طبی امداد دی جا رہی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے جبکہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔