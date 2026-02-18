کراچی میں آج موسم کیسا رہے گا؟

شہر کا فضائی معیار آج قدرے بہتر ہے، محکمہ موسمیات

اسٹاف رپورٹر February 18, 2026
کراچی:

شہر قائد میں گزشتہ روز بارش کے بعد موسم خوشگوار اور خوش آئند رہا، جس سے شہریوں کے لیے دن بھر خوشگوار ماحول قائم رہا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق شہرِ قائد میں آج دن کے اوقات میں درجہ حرارت معتدل رہنے کی توقع ہے، اور آج سے درجہ حرارت میں معمولی اضافہ متوقع ہے۔

صبح کے وقت کم از کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ موجودہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے۔

دن کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔

شمال مشرق سے ہلکی ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 62 فیصد ہے۔

محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شہر کا فضائی معیار آج قدرے بہتر ہے اور فی الحال مزید بارش کے امکانات موجود نہیں۔

شہری آج دن بھر باہر سرگرمیوں کے لیے مناسب ماحول سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور ہلکی خنکی کی موجودگی نے گرمی کے اثرات کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔
