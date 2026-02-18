ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان چھوٹی ٹیم کیخلاف اپنی بقا کی جنگ کیلیے تیار

اگر بارش کے باعث میچ منسوخ ہوجاتا ہے تو اس کا فائدہ بھی پاکستان ٹیم کو ملے گا

اسپورٹس ڈیسک February 18, 2026
پاکستان ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں چھوٹی ٹیم کے خلاف اپنی بقاء کی جنگ کیلیے تیار ہے۔

تفصیلات کے مطابق گروپ اے سے بھارتی ٹیم پہلے ہی سپر ایٹ میں رسائی حاصل کرچکی ہے جبکہ امریکی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان سے بہتر نیٹ رن ریٹ کے باعث دوسری پوزیشن پر موجود ہے۔

پاکستان ٹیم کو سپر ایٹ راؤنڈ میں رسائی کے لیے آج نمیبیا کو لازمی شکست دینی ہوگی بصورت دیگر گھر واپس آنا پڑے گا۔

تاہم اگر بارش کے باعث میچ منسوخ ہوجاتا ہے تو اس کا فائدہ بھی پاکستان ٹیم کو ملے گا اور ایک پوائنٹ کے فرق سے پاکستان ٹیم کو سپر ایٹ میں رسائی مل جائے گی۔

یاد رہے کہ پاکستان اور نمیبیا کے درمیان میچ دوپہر ڈھائی بجے شروع ہوگا۔
