قومی کرکٹر حسن علی کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش، نام کیا رکھا؟

قومی کرکٹر حسن علی پہلے بیٹے کے باپ بن گئے۔
چیمپئنز ٹرافی 2017 کے بہترین بولر حسن علی نے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دی۔
انہوں نے لکھا کہ ہیلینا، ہیزل، سامیعہ اور میں نے گزشتہ رات اپنے خاندان میں ایک نئے فرد کو خوش آمدید کہا ہے۔
حسن علی نے مزید لکھا کہ الحمدللہ، ہمارا خوبصورت بیٹا حمدان حسن علی خیریت سے ہے اور اس کی ماما (میری ملکہ) بھی بلکل ٹھیک ہیں۔
انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے دعاؤں میں یاد رکھنے کی بھی درخواست کی۔
یاد رہے کہ حسن علی نے 2019 میں بھارت سے تعلق رکھنے والی سامیعہ سے شادی کی تھی جن سے ان کی دو بیٹیاں ہیلینا اور ہیزل بھی ہیں۔