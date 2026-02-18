کراچی؛ والد کیساتھ موٹر سائیکل پر سوار بچی اچانک گرکر ٹینکر کی زد میں آگئی

کم سن بچی موقع پر ہی دم توڑ گئی، واٹر ٹینکر ڈرائیور گرفتار

اسٹاف رپورٹر February 18, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کیماڑی سکندرآباد اسٹاپ کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر کی ٹکر سے کمسن بچی جاں بحق ہوگئی، پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے واٹر ٹینکر کو قبضے میں لیکر اس کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق جیکسن تھانے کے علاقے کیماڑی سکندرآباد اسٹاپ کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر کی ٹکر سے کمسن بچی جاں بحق ہوگئی جس کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔ متوفیہ بچی کی شناخت 10 سالہ حسیبہ دختر طاہر کے نام سے کی گئی۔

ایس ایچ او جیکسن مٹھل شر کا دعویٰ ہے کہ متوفیہ بچی اپنے والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ اچانک موٹر سائیکل سے گر گئی اور عقب سے آنے والے واٹر ٹینکر کی زد میں آکر جاں بحق ہوگئی، متوفیہ بچی سکندر آباد کی رہائشی تھی۔

پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے واٹر ٹینکر کو تحویل میں لیکر اس کے ڈرائیور کو گرفتار کرکے تھانے منتقل کر دیا ہے جہاں واٹر ٹینکر کے مالک کے خلاف مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جبکہ پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد متوفیہ بچی کی لاش ورثا کے حوالے کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کی ساتھی اداکارہ انتقال کرگئیں

سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کی ساتھی اداکارہ انتقال کرگئیں

 Feb 18, 2026 01:02 PM |
بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

 Feb 18, 2026 02:54 PM |
ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

Feb 18, 2026 12:46 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پولیس اہلکار نے گھریلو ناچاقی اور پریشانی سے دلبرداشتہ ہوکر خود کو گولی مارلی

Express News

احسن اقبال کی بنگلہ دیش کے نومنتخب وزیراعظم طارق رحمان کو دورہ پاکستان کی دعوت

Express News

ذوالفقار علی بھٹو سے بلاول بھٹو تک پیپلزپارٹی ہمیشہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، صدر مملکت

Express News

کراچی؛ 8 سال پرانے اغوا، جبری شادی اور زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا

Express News

کراچی میں رمضانوں کی آمد سے قبل پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

Express News

چینی منصوبوں کو نشانہ بنانے والا نیٹ ورک بےنقاب، شانگلہ کبل گرام میں 3 دہشت گرد ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو