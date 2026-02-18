غزہ؛ اسرائیلی فوجی نے تاریکی میں ساتھی اہلکار کو دشمن سمجھ کر گولیوں سے بھون ڈالا

غزہ میں اسرائیلی فوج کے دو دستے حماس کیخلاف آپریشن کے لیے گئے تھے لیکن ان کی آپس میں ہی مڈبھیڑ ہوگئی

ویب ڈیسک February 18, 2026
اسرائیلی فوج کے اہلکار کی ساتھی اہلکار پر فائرنگ

غزہ میں حماس کے خلاف ملٹری آپریشن کے لیے جانے والی اسرائیلی فوج کی دو ٹیموں کے درمیان رات کے اندھیرے کے باعث آپس میں ہی مڈبھیڑ ہوگئی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ رات گئے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے قریب ’یلو لائن‘ کے علاقے میں پیش آیا۔

جہاں اسرائیلی فوج کی دو ٹیمیں حماس کے تعمیر کردہ ٹھکانوں کو ختم کرنے کے لیے معمول کی کارروائی پر روانہ ہوئی تھیں۔

اس دوران ایک ٹیم کے اہلکار نے سامنے سے آنے والی ایک اور ٹیم کو رات کی تاریکی کی وجہ سے دشمن کے حملہ آور سمجھا اور گولی چلادی۔

اسرائیلی فوجی کے اہلکار کی فائرنگ سے دوسری ٹیم کا ساتھی اہلکار اسٹاف سارجنٹ 21 سالہ اوفری یافے شدید زخمی ہوگیا تھا۔

ترجمان اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اوفری یافے کو شدید زخمی حالت میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ دوران علاج چل بسا۔

اسرائیلی فوج نے اس واقعے کی مزید تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔

یاد رہے کہ غزہ میں برّی کارروائیوں کے دوران ہلاک ہونے والے 472 اسرائیلی فوجیوں میں سے 80 آپس کی فائرنگ یا دیگر حادثاتی واقعات میں مارے گئے جبکہ 2 ہزار کے قریب زخمی ہیں۔

اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ ان حادثات کی وجوہات میں رابطے کا فقدان، شدید تھکن اور حفاظتی ضوابط پر مکمل عملدرآمد نہ ہونا شامل ہیں۔

خیال رہے کہ اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد غزہ میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 5 ہوچکی ہے۔

 
